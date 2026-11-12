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Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord
Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord - 12.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord
Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord, если скачать это приложение, то можно потерять контроль над компьютером, рассказали... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:47+0300
2026-11-12T08:47+0300
технологии
общество
discord
роскомнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875140217.jpg?1794462465
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord, если скачать это приложение, то можно потерять контроль над компьютером, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. "Злоумышленники предлагают установить на компьютере бесплатное приложение Discord Zapret, якобы предназначенное для получения доступа к Discord. На самом деле под видом этих программ скрывается троян, который позволяет похищать данные пользователя и удаленно управлять его устройством", - говорится в исследовании компании. Там отметили, что при запуске такого вредоносного приложения можно потерять контроль над компьютером, в результате чего мошенники смогут получить доступ в чувствительной информации. Кроме того, троян фиксирует все нажатия клавиш и вводимые данные, включая сообщения и любую иную информацию. Кроме того, вредоносное ПО умеет делать скриншоты и передавать изображение рабочего стола пользователя на сервер злоумышленника. Это позволяет оператору видеть все действия пользователя в режиме реального времени. Роскомнадзор 8 октября 2024 года ограничил доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства. Социальная сеть Discord создана в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями.
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192
40
192
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технологии, общество , discord, роскомнадзор
Технологии, Общество , Discord, Роскомнадзор
08:47 12.11.2026
 
Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord

F6: мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord, если скачать это приложение, то можно потерять контроль над компьютером, рассказали РИА Новости в IT-компании F6.
"Злоумышленники предлагают установить на компьютере бесплатное приложение Discord Zapret, якобы предназначенное для получения доступа к Discord. На самом деле под видом этих программ скрывается троян, который позволяет похищать данные пользователя и удаленно управлять его устройством", - говорится в исследовании компании.
Там отметили, что при запуске такого вредоносного приложения можно потерять контроль над компьютером, в результате чего мошенники смогут получить доступ в чувствительной информации.
Кроме того, троян фиксирует все нажатия клавиш и вводимые данные, включая сообщения и любую иную информацию. Кроме того, вредоносное ПО умеет делать скриншоты и передавать изображение рабочего стола пользователя на сервер злоумышленника. Это позволяет оператору видеть все действия пользователя в режиме реального времени.
Роскомнадзор 8 октября 2024 года ограничил доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства.
Социальная сеть Discord создана в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями.
 
ТехнологииОбществоDiscordРоскомнадзор
 
 
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