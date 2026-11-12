https://1prime.ru/20261112/discord-875140217.html

Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord

Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord - 12.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord

Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord, если скачать это приложение, то можно потерять контроль над компьютером, рассказали... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T08:47+0300

2026-11-12T08:47+0300

2026-11-12T08:47+0300

технологии

общество

discord

роскомнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875140217.jpg?1794462465

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники предлагают геймерам установить троян под видом VPN для Discord, если скачать это приложение, то можно потерять контроль над компьютером, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. "Злоумышленники предлагают установить на компьютере бесплатное приложение Discord Zapret, якобы предназначенное для получения доступа к Discord. На самом деле под видом этих программ скрывается троян, который позволяет похищать данные пользователя и удаленно управлять его устройством", - говорится в исследовании компании. Там отметили, что при запуске такого вредоносного приложения можно потерять контроль над компьютером, в результате чего мошенники смогут получить доступ в чувствительной информации. Кроме того, троян фиксирует все нажатия клавиш и вводимые данные, включая сообщения и любую иную информацию. Кроме того, вредоносное ПО умеет делать скриншоты и передавать изображение рабочего стола пользователя на сервер злоумышленника. Это позволяет оператору видеть все действия пользователя в режиме реального времени. Роскомнадзор 8 октября 2024 года ограничил доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства. Социальная сеть Discord создана в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , discord, роскомнадзор