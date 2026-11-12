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Доходность гостиничного бизнеса в крупных городах России снижается

Доходность гостиничного бизнеса в крупных городах России снижается - 12.11.2026, ПРАЙМ

Доходность гостиничного бизнеса в крупных городах России снижается

Доходность гостиничного бизнеса в крупных городах России снижается, несмотря на рост турпотока, рассказал РИА Недвижимость в рамках конференции A-Forum партнер... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:43+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Доходность гостиничного бизнеса в крупных городах России снижается, несмотря на рост турпотока, рассказал РИА Недвижимость в рамках конференции A-Forum партнер консалтинговой компании Б1 Илья Сухарников. "Туристический рынок продолжает расти, но загрузка и тарифы городских отелей оказались под давлением. В первом полугодии доход на доступный номер (RevPAR) в гостиницах крупных городов России снизился на 8,3% относительно аналогичного периода прошлого года – примерно до 3 тысяч рублей. Средняя загрузка составила около 55%, сократившись на 6,3%, а средняя стоимость проданного номера уменьшилась на 2,2% – до 6 тысяч рублей", – сообщил он. При этом на уровне страны туристический рынок продолжает расти. За январь-август коллективные средства размещения приняли 63,3 миллиона человек – на 2,5% больше, чем годом ранее. Их доходы увеличились на 7,6% – до 873 миллиарда рублей без учета НДС, привел данные Сухарников. По его словам, рост совокупных доходов средств размещения в целом по стране на фоне отмечающегося замедления ключевых показателей может свидетельствовать о сокращении рентабельности отдельных сегментов. "Давление на экономику гостиниц было заметно еще до снижения текущих операционных показателей. В сегменте качественных средств размещения категории три-пять звезд выручка в расчете на номер в день выросла с 7,9 тысячи рублей в 2024 году до 9,4 тысячи в 2025-м – примерно на 19%. Однако рентабельность по валовой операционной прибыли за тот же период немного сократилась с 39 до 38%, что свидетельствует о давлении операционных расходов на выручку из-за их опережающего роста", – сказал Сухарников. Он подчеркнул, что несмотря на замедление роста, потенциал для новых проектов сохраняется. Современный качественный номерной фонд Б1 оценивает примерно в 170 тысяч номеров, что составляет только 13% общего предложения. "Данные показывают влияние внешних условий на гостиничный бизнес: растущий туристический поток сохраняет возможности для инвестиций, но не обеспечивает одинаковых результатов всем объектам. При снижении дохода на доступный номер конкурентоспособность гостиницы все сильнее зависит от точности концепции, качества управления и контроля расходов", – добавил партнер Б1.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия