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Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters

Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters - 12.11.2026, ПРАЙМ

Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters

Доллар в четверг поднялся до 19-месячного максимума по отношению к основным конкурентам, поскольку трейдеры рассчитывали на дальнейшее повышение ставок... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:41+0300

2026-11-12T12:41+0300

2026-11-12T12:41+0300

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Доллар в четверг поднялся до 19-месячного максимума по отношению к основным конкурентам, поскольку трейдеры рассчитывали на дальнейшее повышение ставок Федеральной резервной системы, пишет Reuters.Индекс доллара, измеряющий его курс к корзине валют, вырос на 0,11% до 102,98 — максимум с апреля 2025 года. Евро снизился на 0,08% к доллару и составил 1,108 доллара — минимум с мая прошлого года, а фунт стерлингов ослаб на 0,16% до 1,3259 доллара. Трейдеры усилили ставки на ужесточение ФРС после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции октября и серии ястребиных высказываний чиновников: некоторые брокеры, включая Goldman Sachs, теперь ждут еще одного повышения в начале следующего года, а также в декабре."После более высокого отчета по ИПЦ в октябре чиновники ФРС, похоже, склоняются к повышению ставок. Любые указания от Уильямса будут использованы", — приводит издание слова старшего рыночного стратега Национального австралийского банка Гэвина Френда.По отношению к японской иене доллар снизился на 0,03% до 159,74 после колебаний между ростом и потерями, ранее достигнув более чем двухмесячного максимума. Член совета директоров Банка Японии Тоитиро Асада, один из двух политиков, выступавших против повышения ставок в июне и сентябре, заявил, что преждевременное повышение может навредить росту и снизить базовую инфляцию. "Как только доллар/иена поднимется выше 160, я думаю, что осторожность поднимется еще на одну ступень", — отметил аналитик Matsui Securities Шо Судзуки.Австралийский доллар ослаб на 0,15% до 0,6836 доллара, держась близко к семимесячному минимуму, новозеландский киви потерял 0,18% до 0,5552. Биткоин упал на 1,03% до 73 548,43 доллара, эфир — на 1,05% до 2046,72.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, reuters, goldman sachs, банк японии