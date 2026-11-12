Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/dollar-875153980.html
Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters
Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters - 12.11.2026, ПРАЙМ
Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters
Доллар в четверг поднялся до 19-месячного максимума по отношению к основным конкурентам, поскольку трейдеры рассчитывали на дальнейшее повышение ставок... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:41+0300
2026-11-12T12:41+0300
рынок
reuters
goldman sachs
банк японии
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10c368a87c946ac2744f1ffbf7cc48dc.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Доллар в четверг поднялся до 19-месячного максимума по отношению к основным конкурентам, поскольку трейдеры рассчитывали на дальнейшее повышение ставок Федеральной резервной системы, пишет Reuters.Индекс доллара, измеряющий его курс к корзине валют, вырос на 0,11% до 102,98 — максимум с апреля 2025 года. Евро снизился на 0,08% к доллару и составил 1,108 доллара — минимум с мая прошлого года, а фунт стерлингов ослаб на 0,16% до 1,3259 доллара. Трейдеры усилили ставки на ужесточение ФРС после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции октября и серии ястребиных высказываний чиновников: некоторые брокеры, включая Goldman Sachs, теперь ждут еще одного повышения в начале следующего года, а также в декабре."После более высокого отчета по ИПЦ в октябре чиновники ФРС, похоже, склоняются к повышению ставок. Любые указания от Уильямса будут использованы", — приводит издание слова старшего рыночного стратега Национального австралийского банка Гэвина Френда.По отношению к японской иене доллар снизился на 0,03% до 159,74 после колебаний между ростом и потерями, ранее достигнув более чем двухмесячного максимума. Член совета директоров Банка Японии Тоитиро Асада, один из двух политиков, выступавших против повышения ставок в июне и сентябре, заявил, что преждевременное повышение может навредить росту и снизить базовую инфляцию. "Как только доллар/иена поднимется выше 160, я думаю, что осторожность поднимется еще на одну ступень", — отметил аналитик Matsui Securities Шо Судзуки.Австралийский доллар ослаб на 0,15% до 0,6836 доллара, держась близко к семимесячному минимуму, новозеландский киви потерял 0,18% до 0,5552. Биткоин упал на 1,03% до 73 548,43 доллара, эфир — на 1,05% до 2046,72.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bdf0a0560ed0c2712dfa66339e0f626.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, reuters, goldman sachs, банк японии
Рынок, Reuters, Goldman Sachs, Банк Японии
12:41 12.11.2026
 
Доллар поднялся до 19-месячного максимума на ожиданиях ФРС, пишет Reuters

Reuters: доллар достиг 19-месячного максимума, евро — минимума с мая прошлого года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и доллар
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Доллар в четверг поднялся до 19-месячного максимума по отношению к основным конкурентам, поскольку трейдеры рассчитывали на дальнейшее повышение ставок Федеральной резервной системы, пишет Reuters.
Индекс доллара, измеряющий его курс к корзине валют, вырос на 0,11% до 102,98 — максимум с апреля 2025 года. Евро снизился на 0,08% к доллару и составил 1,108 доллара — минимум с мая прошлого года, а фунт стерлингов ослаб на 0,16% до 1,3259 доллара.
Трейдеры усилили ставки на ужесточение ФРС после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции октября и серии ястребиных высказываний чиновников: некоторые брокеры, включая Goldman Sachs, теперь ждут еще одного повышения в начале следующего года, а также в декабре.
"После более высокого отчета по ИПЦ в октябре чиновники ФРС, похоже, склоняются к повышению ставок. Любые указания от Уильямса будут использованы", — приводит издание слова старшего рыночного стратега Национального австралийского банка Гэвина Френда.
По отношению к японской иене доллар снизился на 0,03% до 159,74 после колебаний между ростом и потерями, ранее достигнув более чем двухмесячного максимума. Член совета директоров Банка Японии Тоитиро Асада, один из двух политиков, выступавших против повышения ставок в июне и сентябре, заявил, что преждевременное повышение может навредить росту и снизить базовую инфляцию.
"Как только доллар/иена поднимется выше 160, я думаю, что осторожность поднимется еще на одну ступень", — отметил аналитик Matsui Securities Шо Судзуки.
Австралийский доллар ослаб на 0,15% до 0,6836 доллара, держась близко к семимесячному минимуму, новозеландский киви потерял 0,18% до 0,5552. Биткоин упал на 1,03% до 73 548,43 доллара, эфир — на 1,05% до 2046,72.
 
РынокReutersGoldman SachsБанк Японии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала