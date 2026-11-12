https://1prime.ru/20261112/dopemissija-875162299.html
"М.Видео" завершило допэмиссию 500 миллионов акций стоимостью 49,9 рубля
"М.Видео" завершило допэмиссию 500 миллионов акций стоимостью 49,9 рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" завершило допэмиссию 500 миллионов акций стоимостью 49,9 рубля
"М.Видео" завершило допэмиссию 500 миллионов акций стоимостью 49,9 рубля за бумагу, все они выкуплены, сообщила компания. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:37+0300
2026-11-12T14:37+0300
2026-11-12T14:37+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "М.Видео" завершило допэмиссию 500 миллионов акций стоимостью 49,9 рубля за бумагу, все они выкуплены, сообщила компания.
В июне акционеры "М.Видео" утвердили допэмиссию в 500 миллионов акций по закрытой подписке вместо предполагавшихся 1,5 миллиардов акций по открытой. А в сентябре совет директоров определил цену дополнительно размещаемой по закрытой подписке акции в 49,9 рубля.
"М.Видео"... объявляет о завершении размещения акций по закрытой подписке. Все 500 миллионов обыкновенных акций дополнительного выпуска выкуплены по цене 49,9 рубля за акцию. Таким образом, размещено 100% предусмотренного", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что финансирование в рамках допэмиссии предназначено для развития основных направлений деятельности "М.Видео" и реализации стратегии трансформации компании в мультикатегорийный маркетплейс с собственной розничной сетью, партнерскими пунктами выдачи заказов и постаматами.
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акции, рынок, россия, м.видео
Акции, Рынок, РОССИЯ, М.Видео
"М.Видео" завершило допэмиссию 500 миллионов акций стоимостью 49,9 рубля
"М.Видео" завершило допэмиссию 500 млн акций стоимостью 49,9 рубля за бумагу
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "М.Видео" завершило допэмиссию 500 миллионов акций стоимостью 49,9 рубля за бумагу, все они выкуплены, сообщила компания.
В июне акционеры "М.Видео" утвердили допэмиссию в 500 миллионов акций по закрытой подписке вместо предполагавшихся 1,5 миллиардов акций по открытой. А в сентябре совет директоров определил цену дополнительно размещаемой по закрытой подписке акции в 49,9 рубля.
"М.Видео"... объявляет о завершении размещения акций по закрытой подписке. Все 500 миллионов обыкновенных акций дополнительного выпуска выкуплены по цене 49,9 рубля за акцию. Таким образом, размещено 100% предусмотренного", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что финансирование в рамках допэмиссии предназначено для развития основных направлений деятельности "М.Видео" и реализации стратегии трансформации компании в мультикатегорийный маркетплейс с собственной розничной сетью, партнерскими пунктами выдачи заказов и постаматами.