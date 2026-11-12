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В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество

В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество

Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести доплаты врачам за наставничество в размере 50% от оклада. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:25+0300

2026-11-12T12:25+0300

2026-11-12T12:25+0300

общество

финансы

сергей миронов

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести доплаты врачам за наставничество в размере 50% от оклада. "Наставничество - это дополнительная нагрузка на опытных врачей. Они тратят время, силы и несут ответственность за молодых коллег. Считаю правильным установить доплату за наставничество в размере 50% от оклада", - сказал Миронов РИА Новости. Политик напомнил, что в 2026 году работа под руководством наставника стала обязательным условием для выпускников медвузов для получения аккредитации врача. "Врач-наставник - это не просто опытный специалист. Это человек, который ведет молодого коллегу за руку в профессию, учит не бояться сложных решений, подсказывает, поддерживает, а иногда и просто успокаивает. Мы доверяем ему самое дорогое - здоровье наших граждан, и он это доверие оправдывает каждый день", - добавил он. По словам Миронова, наставник контролирует каждое действие молодого врача, помогает разобрать ошибки и отвечает за качество его работы, но при этом дополнительное время на такую работу у опытных специалистов не появляется. "Наставничество требует от врача полной отдачи, а значит, должно быть достойно оплачено. Доплата в 50% от оклада - это не только справедливо по отношению к тем, кто сегодня учит молодежь, но и вклад в будущее нашей медицины. Ведь за каждым молодым врачом, который уверенно входит в профессию, стоит наставник, который в него поверил и вложил в него свои знания и душу", - считает лидер партии.

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общество , финансы, сергей миронов