Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/doplaty-875152384.html
В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество
В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество
Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести доплаты врачам за наставничество в размере 50% от оклада. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:25+0300
2026-11-12T12:25+0300
общество
финансы
сергей миронов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875152384.jpg?1794475538
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести доплаты врачам за наставничество в размере 50% от оклада. "Наставничество - это дополнительная нагрузка на опытных врачей. Они тратят время, силы и несут ответственность за молодых коллег. Считаю правильным установить доплату за наставничество в размере 50% от оклада", - сказал Миронов РИА Новости. Политик напомнил, что в 2026 году работа под руководством наставника стала обязательным условием для выпускников медвузов для получения аккредитации врача. "Врач-наставник - это не просто опытный специалист. Это человек, который ведет молодого коллегу за руку в профессию, учит не бояться сложных решений, подсказывает, поддерживает, а иногда и просто успокаивает. Мы доверяем ему самое дорогое - здоровье наших граждан, и он это доверие оправдывает каждый день", - добавил он. По словам Миронова, наставник контролирует каждое действие молодого врача, помогает разобрать ошибки и отвечает за качество его работы, но при этом дополнительное время на такую работу у опытных специалистов не появляется. "Наставничество требует от врача полной отдачи, а значит, должно быть достойно оплачено. Доплата в 50% от оклада - это не только справедливо по отношению к тем, кто сегодня учит молодежь, но и вклад в будущее нашей медицины. Ведь за каждым молодым врачом, который уверенно входит в профессию, стоит наставник, который в него поверил и вложил в него свои знания и душу", - считает лидер партии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, сергей миронов
Общество , Финансы, Сергей Миронов
12:25 12.11.2026
 
В Госдуме предложили ввести доплаты врачам за наставничество

Депутат Миронов предложил ввести доплаты врачам за наставничество в размере 50% от оклада

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести доплаты врачам за наставничество в размере 50% от оклада.
"Наставничество - это дополнительная нагрузка на опытных врачей. Они тратят время, силы и несут ответственность за молодых коллег. Считаю правильным установить доплату за наставничество в размере 50% от оклада", - сказал Миронов РИА Новости.
Политик напомнил, что в 2026 году работа под руководством наставника стала обязательным условием для выпускников медвузов для получения аккредитации врача.
"Врач-наставник - это не просто опытный специалист. Это человек, который ведет молодого коллегу за руку в профессию, учит не бояться сложных решений, подсказывает, поддерживает, а иногда и просто успокаивает. Мы доверяем ему самое дорогое - здоровье наших граждан, и он это доверие оправдывает каждый день", - добавил он.
По словам Миронова, наставник контролирует каждое действие молодого врача, помогает разобрать ошибки и отвечает за качество его работы, но при этом дополнительное время на такую работу у опытных специалистов не появляется.
"Наставничество требует от врача полной отдачи, а значит, должно быть достойно оплачено. Доплата в 50% от оклада - это не только справедливо по отношению к тем, кто сегодня учит молодежь, но и вклад в будущее нашей медицины. Ведь за каждым молодым врачом, который уверенно входит в профессию, стоит наставник, который в него поверил и вложил в него свои знания и душу", - считает лидер партии.
 
ОбществоФинансыСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала