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"Латвийская железная дорога" может потерять более 140 миллионов евро

"Латвийская железная дорога" может потерять более 140 миллионов евро - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Латвийская железная дорога" может потерять более 140 миллионов евро

Госпредприятию "Латвийская железная дорога" к 2030 году может потребоваться более 140 миллионов евро на компенсацию расходов, связанных с поддержанием... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:36+0300

2026-11-12T16:36+0300

2026-11-12T16:36+0300

бизнес

латвия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госпредприятию "Латвийская железная дорога" к 2030 году может потребоваться более 140 миллионов евро на компенсацию расходов, связанных с поддержанием железнодорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии, сообщает местный новостной портал Baltijas Balss со ссылкой на министерство путей сообщения республики. "В 2027–2030 годах отрицательное влияние "Латвийской железной дороги" на государственный бюджет составит 142 миллиона евро", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что речь идет о финансовой поддержке именно инфраструктуры, которую необходимо содержать в рабочем состоянии независимо от количества проходящих поездов. Основной причиной ухудшения финансовой ситуации на железной дороге, стало стремительное сокращение грузоперевозок, указано в публикации. Отмечается, что в 2015 году по железной дороге в стране было перевезено 55,1 миллиона тонн грузов, а в 2026 году, по прогнозу, этот показатель составит лишь около 6 миллионов тонн. Таким образом, за 11 лет объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился примерно на 89%. "Латвийская железная дорога" отвечает не только за грузоперевозки, но и за содержание общественной железнодорожной инфраструктуры. Все объекты должны поддерживаться в исправном состоянии независимо от того, насколько интенсивно используются магистрали. При высоком грузопотоке значительную часть расходов удавалось покрывать за счет платежей перевозчиков. Теперь, когда объемы этих платежей резко упали, доходов от использования инфраструктуры уже недостаточно и часть финансовой нагрузки переходит на государственный бюджет, уточняется в публикации. На протяжении многих лет железная дорога и связанные с ней балтийские порты играли важную роль в транзитной экономике Латвии: большие объемы грузов обеспечивали доходы от перевозок и использования инфраструктуры, а также экономическую активность в портовом секторе.

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