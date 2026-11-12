https://1prime.ru/20261112/dvizhenie-875177537.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - 12.11.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:18+0300
2026-11-12T20:18+0300
2026-11-12T20:18+0300
бизнес
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
Мост пробыл перекрытым сорок минут.
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бизнес, россия
Движение по Крымскому мосту возобновили
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра в канале на платформе "Макс".
Мост пробыл перекрытым сорок минут.