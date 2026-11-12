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Египет планирует увеличить пропускную способность аэропорта Каира

Египет планирует увеличить пропускную способность аэропорта Каира - 12.11.2026, ПРАЙМ

Египет планирует увеличить пропускную способность аэропорта Каира

Египет планирует увеличить пропускную способность аэропорта Каира до 110 миллионов пассажиров в год после 2041 года и довести долю частной авиации в перевозке... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:19+0300

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бизнес

египет

каир

хургада

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Египет планирует увеличить пропускную способность аэропорта Каира до 110 миллионов пассажиров в год после 2041 года и довести долю частной авиации в перевозке туристов до 30%, говорится в заявлении по итогам встречи президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси с премьер-министром и представителями гражданской авиации. По данным минтранса Египта, в 2026 году пропускная способность международного аэропорта Каира составляет около 30 миллионов пассажиров в год. "Египет намерен увеличить пропускную способность аэропорта Каира до 70 миллионов пассажиров в год на первом этапе проекта строительства терминала № 4, а после 2041 года - до 110 миллионов пассажиров в год. Одновременно планируется довести долю частной авиации в перевозке туристов до 30%", - говорится в заявлении. Кроме того, Египет планирует нарастить совокупную пропускную способность своих аэропортов примерно на 12 миллионов пассажиров в год за счет развития аэропортов Эль-Аламейн, Сфинкс и Новой административной столицы. План также предусматривает привлечение частного сектора к управлению, эксплуатации и развитию аэропорта Хургады для привлечения иностранных инвестиций и использования современных технологий. При этом аэропорты останутся в государственной собственности и не будут выставляться на продажу. Доходы сектора гражданской авиации Египта за 2025/2026 финансовый год составили 4,8 миллиарда долларов. Инвестиции в развитие воздушного пространства превысили 400 миллионов долларов, в частности, средства направили на модернизацию радиолокационных систем, средств связи и спутниковых сетей.

египет

каир

хургада

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бизнес, египет, каир, хургада, абдель фаттах ас-сиси