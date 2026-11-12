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Сбербанк может продать маркетплейсам до миллиона "квадратов" складов

Сбербанк может продать маркетплейсам до миллиона "квадратов" складов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк может продать маркетплейсам до миллиона "квадратов" складов

Объем складов, который собирается продать Сбербанк маркетплейсам", может составлять от сотен тысяч до более миллиона квадратных метров, считают опрошенные РИА... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:26+0300

2026-11-12T17:26+0300

2026-11-12T17:26+0300

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Объем складов, который собирается продать Сбербанк маркетплейсам", может составлять от сотен тысяч до более миллиона квадратных метров, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В четверг на Дне инвестора, президент Сбербанка Герман Греф объявил о намерении кредитной организации до конца 2026 года продать числящиеся на балансе банка склады маркетплейсам. Причиной решения о продаже стала убыточность складов для "Сбера". "100% ненужных складов", о которых говорит Греф, – это, скорее всего, остаточный пул порядка сотен тысяч – свыше миллиона квадратных метров. Важный нюанс: часть площадей – арендованные, а не собственные. Поэтому фраза "передадим и продадим" на практике может означать не только куплю-продажу, но и передачу договоров аренды, субаренду и выход из обязательств", – подчеркнула старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова. Несмотря на то, что точный объем готовящихся к передаче площадей озвучен не был, примерный масштаб можно проследить по ретроспективе "СберЛогистики" (дочерняя логистическая компания Сбера – ред.), отметила эксперт. Так, с 2019 года компания арендовала суммарно 2,3-2,7 миллиона квадратных метров площадей примерно в 60 складских комплексах, к концу 2024 года она уже отказалась примерно от 1 миллиона "квадратов" по всей стране, эксплуатируя на тот момент свыше 900 тысяч квадратных метров, обсуждалось, кроме того, расторжение аренды и в строящихся комплексах объемом более 1 миллиона "квадратов", перечислила Попова. Еще около 400 тысяч квадратных метров занимали бывшие площади IKEA в 14 ТЦ "Мега" – в ноябре 2025-го их выставили на субаренду, напомнила аналитик. На ноябрь этого года складской портфель "СберЛогистики" насчитывает 12 объектов класса А общей площадью около 1,46 миллиона квадратных метров. На Москву приходится четыре объекта площадью свыше 532 тысяч "квадратов", привел цифры партнер NF Group Константин Фомиченко. Директор по аналитике "Инго Банка" Василий Кутьин обратил внимание, что помимо объектов класса А, у банка есть перепрофилированные площади бывших IKEA в ТЦ "Мега", которые эксперты критиковали как не вполне приспособленные под полноценный складской формат из-за отсутствия в том числе необходимого числа ворот и отстойников для фур. "Иными словами, часть складского портфеля Сбера – класс ниже или "переоборудованный". Это важный нюанс для оценки ликвидности: чистый класс А рынок выкупит быстро, адаптированные "Меги" – с дисконтом", – прогнозирует Кутьин. Речь в сделках будет идти не обо всей складской сети, а о тех активах, которые банк считает ненужными и убыточными для своего e-commerce направления, обратил внимание управляющий партнер консалтинговой компании Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов. Среди покупателей складских объектов Сбера, кроме WB, Ozon и "Яндекс Маркета", Попова видит логистических операторов и 3PL-провайдеров, таких как СДЭК, "Деловые линии", ПЭК, которым нужны те же типовые мощности, а также ритейлеров и fashion-сети, инвестфонды и девелоперов складской недвижимости. "Почему в лоббистском смысле названы именно маркетплейсы, понятно из трех соображений. Первое – они главные покупатели на складском рынке. Второе – сберовские склады уже заточены под фулфилмент e-commerce: маркетплейсу не нужны вложения в переоснащение. Третье – контекст политики: в сентябре 2026 года Греф публично заявлял, что Сбер будет помогать Wildberries и Ozon сохранять устойчивость, а сама продажа – еще и способ загрузить мощности, на которых Сбер, по его же словам, "генерировал убыток", – объяснила Попова. Реализацию складов маркетплейсам, по мнению Кутьина, можно также рассматривать как следствие разворота собственной стратегии Сбера. Банк свернул свой e-commerce, когда "Мегамаркет" за год упал с четвертого на 38-е место по числу заказов, и перешел к легкой модели: склады ему больше не нужны ни стратегически, ни операционно, высказался эксперт. Продажа складов маркетплейсам – самый быстрый способ для Сбера закрыть убыточный "хвост", а темой повестки Дня инвестора банка был как раз выход из неприбыльных в среднесрочной перспективе бизнесов, уточнил Кутьин. Сколько Сбербанк заработает на реализации своих складских объектов, эксперты ответить затрудняются. Попова реалистичным для всего объема складов называет коридор в десятки миллиардов рублей. Продажа даже 700 тысяч квадратных метров складов позволит банку выручить около 50-60 миллиардов рублей, дополнил основатель консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин. На данный момент публично ни одной закрытой сделки Сбербанк не анонсировал, резюмировала Попова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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