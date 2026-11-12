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Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа
Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа - 12.11.2026, ПРАЙМ
Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа
Немецкие власти готовят законопроект, который обяжет угольные и мазутные электростанции запасаться топливом на случай возникновения в стране дефицита газа,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:43+0300
2026-11-12T00:43+0300
германия
фрг
иран
handelsblatt
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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти готовят законопроект, который обяжет угольные и мазутные электростанции запасаться топливом на случай возникновения в стране дефицита газа, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на текст законопроекта. Ранее агентство Рейтер сообщило, что правительство Германии приступило к созданию стратегического газового резерва, формирование которого может растянуться на несколько лет. При этом основные затраты на создание резерва лягут на плечи потребителей. "(Угольные и мазутные – ред.) электростанции будут задействованы, если государство официально объявит о "дефиците газа", то есть когда имеющихся запасов газа уже не хватит для удовлетворения спроса. Чтобы (станции – ред.) были готовы к работе в такой ситуации, операторы должны быть "обязаны обеспечивать готовность к эксплуатации и запасы топлива", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, готовящийся законопроект охватывает все станции, находящиеся в сетевом резерве, в том числе и те, которые должны закрыться в 2026 и 2027 годах в рамках процесса отказа от угольной энергетики. Законопроект предполагает, что угольные электростанции должны запасти достаточно угля для работы на максимальной мощности на протяжении 30 суток. В случае мазутных электростанций этот показатель составляет 10 суток. При этом издание отметило, что в ходе обсуждений временные рамки могут быть изменены. Сторонники более сжатых сроков такой экстренной работы указывают на то, что создание запасов сопряжено с дополнительными расходами для операторов, а также требует места для хранения таких запасов. В свою очередь, их противники отмечают, что более длительные сроки работы угольных и мазутных станций позволят обеспечить надежность энергосистемы, если дефицит газа растянется не на несколько дней, а на несколько недель. Газета сообщила, что инициатива о запасах для угольных и мазутных станций появилась на фоне нарушения глобальных цепочек поставок из-за конфликта вокруг Ирана, а также из-за того, что газохранилища в самой ФРГ оказались недостаточно заполнены. На этом фоне уголь и мазут являются доступными в краткосрочной перспективе ресурсами, а их поставки не зависят напрямую от обстановки в регионе Персидского залива. Ассоциация операторов хранилищ ФРГ (INES) сообщила во вторник, что газовые хранилища Германии вступили в отопительный сезон с исторически низким уровнем заполнения, что может создать угрозу надежности газоснабжения в случае экстремально холодной зимы. По данным федерального сетевого агентства Германии от 9 ноября, газохранилища страны заполнены лишь на 59,2%. Регулятор отмечает, что этот показатель значительно ниже уровней за аналогичные периоды прошлых лет.
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германия, фрг, иран, handelsblatt
ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ИРАН, Handelsblatt
00:43 12.11.2026
 
Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа

Handelsblatt: в Германии готовят законопроект о запасах топлива на случай дефицита газа

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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти готовят законопроект, который обяжет угольные и мазутные электростанции запасаться топливом на случай возникновения в стране дефицита газа, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на текст законопроекта.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что правительство Германии приступило к созданию стратегического газового резерва, формирование которого может растянуться на несколько лет. При этом основные затраты на создание резерва лягут на плечи потребителей.
"(Угольные и мазутные – ред.) электростанции будут задействованы, если государство официально объявит о "дефиците газа", то есть когда имеющихся запасов газа уже не хватит для удовлетворения спроса. Чтобы (станции – ред.) были готовы к работе в такой ситуации, операторы должны быть "обязаны обеспечивать готовность к эксплуатации и запасы топлива", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, готовящийся законопроект охватывает все станции, находящиеся в сетевом резерве, в том числе и те, которые должны закрыться в 2026 и 2027 годах в рамках процесса отказа от угольной энергетики. Законопроект предполагает, что угольные электростанции должны запасти достаточно угля для работы на максимальной мощности на протяжении 30 суток. В случае мазутных электростанций этот показатель составляет 10 суток.
При этом издание отметило, что в ходе обсуждений временные рамки могут быть изменены. Сторонники более сжатых сроков такой экстренной работы указывают на то, что создание запасов сопряжено с дополнительными расходами для операторов, а также требует места для хранения таких запасов. В свою очередь, их противники отмечают, что более длительные сроки работы угольных и мазутных станций позволят обеспечить надежность энергосистемы, если дефицит газа растянется не на несколько дней, а на несколько недель.
Газета сообщила, что инициатива о запасах для угольных и мазутных станций появилась на фоне нарушения глобальных цепочек поставок из-за конфликта вокруг Ирана, а также из-за того, что газохранилища в самой ФРГ оказались недостаточно заполнены. На этом фоне уголь и мазут являются доступными в краткосрочной перспективе ресурсами, а их поставки не зависят напрямую от обстановки в регионе Персидского залива.
Ассоциация операторов хранилищ ФРГ (INES) сообщила во вторник, что газовые хранилища Германии вступили в отопительный сезон с исторически низким уровнем заполнения, что может создать угрозу надежности газоснабжения в случае экстремально холодной зимы. По данным федерального сетевого агентства Германии от 9 ноября, газохранилища страны заполнены лишь на 59,2%. Регулятор отмечает, что этот показатель значительно ниже уровней за аналогичные периоды прошлых лет.
 
ГЕРМАНИЯФРГИРАНHandelsblatt
 
 
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