https://1prime.ru/20261112/elektrostantsii-875137282.html

Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа

Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа - 12.11.2026, ПРАЙМ

Немецкие электростанции обяжут запасаться топливом на случай дефицита газа

Немецкие власти готовят законопроект, который обяжет угольные и мазутные электростанции запасаться топливом на случай возникновения в стране дефицита газа,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T00:43+0300

2026-11-12T00:43+0300

2026-11-12T00:43+0300

германия

фрг

иран

handelsblatt

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875137282.jpg?1794433380

БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти готовят законопроект, который обяжет угольные и мазутные электростанции запасаться топливом на случай возникновения в стране дефицита газа, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на текст законопроекта. Ранее агентство Рейтер сообщило, что правительство Германии приступило к созданию стратегического газового резерва, формирование которого может растянуться на несколько лет. При этом основные затраты на создание резерва лягут на плечи потребителей. "(Угольные и мазутные – ред.) электростанции будут задействованы, если государство официально объявит о "дефиците газа", то есть когда имеющихся запасов газа уже не хватит для удовлетворения спроса. Чтобы (станции – ред.) были готовы к работе в такой ситуации, операторы должны быть "обязаны обеспечивать готовность к эксплуатации и запасы топлива", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, готовящийся законопроект охватывает все станции, находящиеся в сетевом резерве, в том числе и те, которые должны закрыться в 2026 и 2027 годах в рамках процесса отказа от угольной энергетики. Законопроект предполагает, что угольные электростанции должны запасти достаточно угля для работы на максимальной мощности на протяжении 30 суток. В случае мазутных электростанций этот показатель составляет 10 суток. При этом издание отметило, что в ходе обсуждений временные рамки могут быть изменены. Сторонники более сжатых сроков такой экстренной работы указывают на то, что создание запасов сопряжено с дополнительными расходами для операторов, а также требует места для хранения таких запасов. В свою очередь, их противники отмечают, что более длительные сроки работы угольных и мазутных станций позволят обеспечить надежность энергосистемы, если дефицит газа растянется не на несколько дней, а на несколько недель. Газета сообщила, что инициатива о запасах для угольных и мазутных станций появилась на фоне нарушения глобальных цепочек поставок из-за конфликта вокруг Ирана, а также из-за того, что газохранилища в самой ФРГ оказались недостаточно заполнены. На этом фоне уголь и мазут являются доступными в краткосрочной перспективе ресурсами, а их поставки не зависят напрямую от обстановки в регионе Персидского залива. Ассоциация операторов хранилищ ФРГ (INES) сообщила во вторник, что газовые хранилища Германии вступили в отопительный сезон с исторически низким уровнем заполнения, что может создать угрозу надежности газоснабжения в случае экстремально холодной зимы. По данным федерального сетевого агентства Германии от 9 ноября, газохранилища страны заполнены лишь на 59,2%. Регулятор отмечает, что этот показатель значительно ниже уровней за аналогичные периоды прошлых лет.

германия

фрг

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, фрг, иран, handelsblatt