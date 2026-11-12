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СМИ: ЕС может разрешить странам не участвовать в новом кредите Украине

СМИ: ЕС может разрешить странам не участвовать в новом кредите Украине - 12.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: ЕС может разрешить странам не участвовать в новом кредите Украине

Евросоюз может разрешить нежелающим странам не принимать участие в новом кредите для Украины размером 45 миллиардов евро, заявил газете "Известия" европейский... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:43+0300

2026-11-12T09:43+0300

2026-11-12T09:43+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз может разрешить нежелающим странам не принимать участие в новом кредите для Украины размером 45 миллиардов евро, заявил газете "Известия" европейский дипломатический источник. Источник газеты также подчеркнул, что лидеры ЕС обсудят финансирование Украины на следующий год 12-13 ноября. В эти даты пройдет саммит в Дублине и неформальный саммит ЕС. На мероприятиях будут участвовать 50 европейских лидеров. "Если согласия по кредиту добиться не получится, то обсуждения продолжатся на следующем саммите 26–27 ноября. Вероятнее всего, нежелающим странам разрешат не участвовать в новом займе", - сказал собеседник газеты. По его словам, Болгарию, Венгрию, Словакию и Чехию могут освободить от участия в новом займе Украине. Кроме того, глава комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС в Европарламенте Пекка Товери сообщил "Известиям", что для одобрения кредита не нужна поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Он отметил, что в этом вопросе главное, чтобы никто не заблокировал займ. В конце 2025 года страны ЕС согласовали кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы за счет совместных заимствований. Чехия, Венгрия и Словакия отказались участвовать в его финансировании. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на письмо канцлера ФРГ Фридриха Мерца на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты сообщила о том, что канцлер угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы в случае, если все страны-члены ЕС не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины.

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финансы, мировая экономика, украина, венгрия, словакия, фридрих мерц, ес, европа