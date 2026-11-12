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ЕС за год почти не сократил закупки российского газа, несмотря на санкции

ЕС за год почти не сократил закупки российского газа, несмотря на санкции - 12.11.2026, ПРАЙМ

ЕС за год почти не сократил закупки российского газа, несмотря на санкции

Евросоюз после введения ограничений на закупки российского сжиженного природного газа практически не сократил его импорт (снижение составило всего на 1,2% при... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз после введения ограничений на закупки российского сжиженного природного газа практически не сократил его импорт (снижение составило всего на 1,2% при заявленной цели на полное прекращение импорта), при этом расходы на закупки выросли примерно на треть, следует из опубликованного в четверг доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с которым ознакомилось РИА Новости. "Через шесть месяцев после вступления в силу запрета ЕС на краткосрочные контракты на поставки российского сжиженного природного газа его импорт сократился всего на 1,2%. Вместо того чтобы покинуть европейский рынок, партии газа были перераспределены между государствами-членами", - говорится в исследовании. По подсчетам аналитиков, с 25 апреля по 25 октября страны ЕС импортировали 6,4 миллиона тонн российского СПГ на 4,1 миллиарда евро. За аналогичный период прошлого года объем составлял 6,5 миллиона тонн стоимостью 3,1 миллиарда евро. Количество поставленных партий сократилось лишь на одну, с 90 до 89, тогда как их совокупная стоимость увеличилась примерно на треть из-за роста цен. Исследователи отмечают, что введенные ограничения практически не затронули реальные поставки, поскольку запрещенные краткосрочные контракты почти не использовались. Согласно данным европейского энергетического регулятора ACER, все разрешенные поставки российского СПГ осуществлялись по долгосрочным контрактам. При этом география закупок изменилась. Франция осталась крупнейшим импортером российского СПГ в Евросоюзе, получив за полгода 2,65 миллиона тонн. Испания увеличила импорт на 53%, до 1,45 миллиона тонн, обогнав Бельгию, где закупки сократились на 30%, до 1,38 миллиона тонн. "Первый этап отказа от российского газа в рамках REPowerEU пока привел лишь к перераспределению российских партий между европейскими портами", - констатируют авторы доклада. Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года. Долгосрочные контракты продолжают действовать в переходный период, который должен завершиться 1 января 2027 года.

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газ, франция, испания, бельгия, ес, европа