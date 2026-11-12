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ЕС сохранил мировое лидерство по закупкам российского газа - 12.11.2026, ПРАЙМ
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ЕС сохранил мировое лидерство по закупкам российского газа
ЕС сохранил мировое лидерство по закупкам российского газа - 12.11.2026, ПРАЙМ
ЕС сохранил мировое лидерство по закупкам российского газа
Евросоюз, несмотря на введенные ограничения на российские энергоносители, остается крупнейшим в мире покупателем российского сжиженного природного газа, на... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:52+0300
2026-11-12T10:58+0300
газ
китай
венгрия
словакия
ес
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, несмотря на введенные ограничения на российские энергоносители, остается крупнейшим в мире покупателем российского сжиженного природного газа, на который приходится почти половина экспорта России, следует из опубликованного в четверг доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с которым ознакомилось РИА Новости. "ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, на его долю приходится почти половина (47%) всего российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (26%), Япония (18%) и Южная Корея (6%)", - говорится в исследовании. Евросоюз также сохраняет первое место среди покупателей российского трубопроводного газа с долей 33%, немного опережая Китай (32%) и Турцию (28%). В октябре 2026 года страны ЕС закупили российских энергоносителей на 2,2 миллиарда евро, заняв третье место в мире после Китая и Индии, импорт которых составил соответственно 10,7 миллиарда и 6,4 миллиарда евро. Из общей суммы европейских закупок 1,2 миллиарда евро пришлось на трубопроводный газ, 606 миллионов евро на СПГ и еще 384 миллиона евро на нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Крупнейшим покупателем российских энергоносителей среди стран ЕС в октябре стала Венгрия, импортировавшая их на 594 миллиона евро. За ней следуют Словакия с 547 миллионами евро и Франция, закупившая российского СПГ на 424 миллиона евро. Испания в октябре приобрела российского СПГ на 118 миллионов евро, тогда как Бельгия третий месяц подряд не принимала партии российского сжиженного газа.
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газ, китай, венгрия, словакия, ес
Газ, КИТАЙ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС
10:52 12.11.2026 (обновлено: 10:58 12.11.2026)
 
ЕС сохранил мировое лидерство по закупкам российского газа

CREA: ЕС остается крупнейшим в мире покупателем российского СПГ, несмотря на санкции

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз, несмотря на введенные ограничения на российские энергоносители, остается крупнейшим в мире покупателем российского сжиженного природного газа, на который приходится почти половина экспорта России, следует из опубликованного в четверг доклада базирующегося в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с которым ознакомилось РИА Новости.
"ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, на его долю приходится почти половина (47%) всего российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (26%), Япония (18%) и Южная Корея (6%)", - говорится в исследовании.
Евросоюз также сохраняет первое место среди покупателей российского трубопроводного газа с долей 33%, немного опережая Китай (32%) и Турцию (28%).
В октябре 2026 года страны ЕС закупили российских энергоносителей на 2,2 миллиарда евро, заняв третье место в мире после Китая и Индии, импорт которых составил соответственно 10,7 миллиарда и 6,4 миллиарда евро.
Из общей суммы европейских закупок 1,2 миллиарда евро пришлось на трубопроводный газ, 606 миллионов евро на СПГ и еще 384 миллиона евро на нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Крупнейшим покупателем российских энергоносителей среди стран ЕС в октябре стала Венгрия, импортировавшая их на 594 миллиона евро. За ней следуют Словакия с 547 миллионами евро и Франция, закупившая российского СПГ на 424 миллиона евро.
Испания в октябре приобрела российского СПГ на 118 миллионов евро, тогда как Бельгия третий месяц подряд не принимала партии российского сжиженного газа.
 
ГазКИТАЙВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЕС
 
 
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