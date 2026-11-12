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В ЕС уничтожают тысячи гектаров виноградников на фоне обвала спроса

В ЕС уничтожают тысячи гектаров виноградников на фоне обвала спроса - 12.11.2026, ПРАЙМ

В ЕС уничтожают тысячи гектаров виноградников на фоне обвала спроса

В Евросоюзе сокращают площади виноградников на фоне рекордного падения мирового потребления вина, свидетельствуют полученные РИА Новости данные объединения... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:11+0300

2026-11-12T19:11+0300

2026-11-12T19:26+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. В Евросоюзе сокращают площади виноградников на фоне рекордного падения мирового потребления вина, свидетельствуют полученные РИА Новости данные объединения европейских фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca. "Мировое потребление вина, оцениваемое в 221 миллион гектолитров, достигло самого низкого уровня более чем за три десятилетия… Во Франции с 2024 года уже выкорчевано около 40 тысяч гектаров виноградников, еще примерно 20 тысяч гектаров планируется удалить в 2026 году", - говорится в докладе организации. Как следует из документа, доля Евросоюза в мировом потреблении вина сократилась с почти 60% в 2000 году до примерно 48% в настоящее время. Особенно сильно снижение спроса затронуло красные и розовые вина, тогда как избыточные запасы продолжают оказывать давление на цены и доходы производителей. Французское производство вина в сезоне 2026-2027, по прогнозу организации, сократится до 33,8 миллиона гектолитров, что на 15% ниже среднего уровня за последние пять лет. Кризисные меры принимаются и в Германии, где на фоне падения спроса задействованы программы удаления виноградников и перегонки вина. В третьем квартале 2026 года объемы продаж немецкого вина сократились на 10,2%, а выручка - на 10,3%. В Испании, несмотря на ожидаемый рост производства до 34,5 миллиона гектолитров, внутреннее потребление, согласно приведенным оценкам, сократилось на 8% за год. Падение спроса и экспортных продаж оказывает давление на цены, особенно на красные вина, делая многие виноградники нерентабельными. Общий объем производства вина и виноградного сусла в Евросоюзе в сезоне 2026-2027 оценивается в 133,6 миллиона гектолитров, что на 4% меньше предыдущего урожая и почти на 8% ниже среднего показателя за пять лет. Сильнее всего среди стран, представивших сопоставимые данные, производство сократится в Словакии (-34,8%), Австрии (-32,2%), Хорватии (-28,7%) и Чехии (-24%). В Венгрии из-за весенних заморозков пострадали почти 20 тысяч гектаров виноградников, а урожай может сократиться примерно на 30%. При этом Италия сохранит первое место среди европейских производителей с прогнозируемым объемом 41,1 миллиона гектолитров, несмотря на сокращение производства на 7,6%. "За этими цифрами стоят тысячи европейских виноградарей, работающих во все более сложных условиях… Мы сталкиваемся с растущей непредсказуемостью климата, увеличением производственных затрат из-за конфликтов и геополитической напряженности, структурным снижением потребления вина и новыми барьерами для торговли и доступа на рынки", - заявил председатель рабочей группы Copa-Cogeca по виноделию Лука Риготти. По его словам, для сохранения отрасли европейским производителям необходимо осваивать новые рынки, менять ассортимент и восстанавливать интерес потребителей, прежде всего молодежи.

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мировая экономика, франция, германия, испания, ес