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Слишком много вина: в ЕС начнут уничтожать виноградники за деньги

Слишком много вина: в ЕС начнут уничтожать виноградники за деньги - 12.11.2026, ПРАЙМ

Слишком много вина: в ЕС начнут уничтожать виноградники за деньги

Евросоюз разрешил направлять аграрные субсидии на уничтожение виноградников для борьбы с перепроизводством вина на фоне обвала спроса, свидетельствуют... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:17+0300

2026-11-12T19:17+0300

2026-11-12T19:28+0300

сельское хозяйство

брюссель

франция

германия

ес

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз разрешил направлять аграрные субсидии на уничтожение виноградников для борьбы с перепроизводством вина на фоне обвала спроса, свидетельствуют полученные РИА Новости данные объединения европейских фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca и документы ЕС. "Слабый спрос, падение цен и сохраняющиеся высокие запасы продолжают серьезно ухудшать экономические перспективы отрасли… Мировое потребление вина, оцениваемое в 221 миллион гектолитров, достигло самого низкого уровня более чем за три десятилетия", - говорится в докладе Copa-Cogeca. Как следует из документов ЕС, в рамках принятой в феврале 2026 года реформы винодельческого сектора Брюссель разрешил государствам финансировать окончательное выкорчевывание продуктивных виноградников за счет средств общей сельскохозяйственной политики. При этом европейский бюджет может покрывать до 70% прямых затрат на удаление лозы и предполагаемых потерь дохода за один год, а национальные бюджеты - еще до 30%. В Евросоюзе объясняют эту меру необходимостью устранить структурное перепроизводство вина в отдельных регионах, стабилизировать цены и поддержать доходы фермеров. Страны сообщества также получили возможность ограничивать выдачу новых разрешений на посадку виноградников в регионах, столкнувшихся с избытком продукции. Масштабы кризиса иллюстрирует ситуация во Франции, где, по данным Copa-Cogeca, с 2024 года уже выкорчевано около 40 тысяч гектаров виноградников, а в 2026 году планируется удалить еще примерно 20 тысяч гектаров. Аналогичные антикризисные меры, включая удаление виноградников и перегонку избыточного вина, применяются в Германии. Там в третьем квартале 2026 года объемы продаж вина сократились на 10,2%, а выручка - на 10,3%. Европейские власти вынуждены стимулировать сокращение производственных мощностей даже на фоне снижения урожая, поскольку потребление падает, а накопленные запасы продолжают оказывать давление на рынок. Председатель рабочей группы Copa-Cogeca по виноделию Лука Риготти предупредил, что европейские производители одновременно сталкиваются с непредсказуемыми погодными условиями, ростом затрат, сокращением потребления и новыми торговыми барьерами. По его словам, для сохранения отрасли необходимо инвестировать в инновации, осваивать новые рынки и восстанавливать интерес потребителей.

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сельское хозяйство, брюссель, франция, германия, ес