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"Борьба за выживание": европейцам навязывают жесткую экономию, пишут СМИ

"Борьба за выживание": европейцам навязывают жесткую экономию, пишут СМИ - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Борьба за выживание": европейцам навязывают жесткую экономию, пишут СМИ

Европейская комиссия, пытаясь компенсировать последствия своей сырьевой политики, все активнее навязывает гражданам режим жесткой экономии, пишет ИноСМИ со... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:59+0300

2026-11-12T16:59+0300

2026-11-12T16:59+0300

ес

мировая экономика

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия, пытаясь компенсировать последствия своей сырьевой политики, все активнее навязывает гражданам режим жесткой экономии, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Myśl Polska."Программы Европейской комиссии по "энергоэффективности", принимаемые в попытке как-то компенсировать последствия катастрофической политики Брюсселя в сфере сырьевых ресурсов, перестали быть поводом для шуток. Ситуация достигла критической точки, непосредственно угрожающей нашему физическому существованию", — говорится в материале.Как отмечает издание, европейские чиновники решили высвободить 42 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов, но этого хватит лишь на три месяца. При этом Ормузский пролив заблокирован, поставок из США не хватает, а закупка российских энергоресурсов запрещена самим Евросоюзом. Кроме того, провалилась и инициатива ЕС резко поднять цены на газ для бизнеса, чтобы удержать низкие тарифы для домохозяйств."Последние четыре года Еврокомиссия продвигает и внедряет "мягкие" программы с броскими названиями вроде "Раскрой свой потенциал", "Сыграй свою роль" или "Построй лучшую жизнь", хотя больше подошел бы слоган "Затяни ремень потуже", — иронизирует автор публикации.По его мнению, целью этих инициатив является постепенное изменение потребительского поведения европейцев и навязывание режима все более жесткой экономии. Рекомендации включают снижение температуры в помещениях, теплоизоляцию жилья и покупку энергоэффективной техники."Сегодня каждый десятый гражданин ЕС вынужден брать кредит, чтобы соответствовать "мягким требованиям" Брюсселя в отношении энергоэффективности", — добавляет издание.Как отмечает Myśl Polska, европейцы вынуждены ждать ночных скидок на электричество, чтобы запустить стиральные или посудомоечные машины. В Бельгии людям посоветовали отказаться от утюгов и ходить в мятой одежде. В Ганновере отключили горячую воду в муниципальных спортзалах и бассейнах, объяснив это пользой "закаливания". В Польше чиновники разрешили собирать в лесу только ветки толщиной до семи сантиметров, иначе придется платить налог.Издание подчеркивает, что ЕС в любой момент может вернуться к прежним схемам поставок нефти и газа из России, избавив себя от ожидания танкеров из Ормузского пролива."Вместо этого они создают дополнительные проблемы — как для себя, так и для граждан, — превращая повседневную жизнь европейцев в борьбу за выживание", — заключает Myśl Polska.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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