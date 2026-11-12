https://1prime.ru/20261112/farmkompanija-875178679.html

Фармкомпании опровергли случаи потери зрения при приеме аналогов "Оземпика"

Фармкомпании опровергли случаи потери зрения при приеме аналогов "Оземпика" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Фармкомпании опровергли случаи потери зрения при приеме аналогов "Оземпика"

Российские фармкомпании заявили об отсутствии зафиксированных случаев потери зрения у пациентов, принимающих для похудения отечественные аналоги "Оземпика",... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:46+0300

2026-11-12T20:46+0300

2026-11-12T21:13+0300

бизнес

общество

здоровье

оземпик

"герофарм"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875178679.jpg?1794507236

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские фармкомпании заявили об отсутствии зафиксированных случаев потери зрения у пациентов, принимающих для похудения отечественные аналоги "Оземпика", рассказали РИА Новости в компаниях. "С момента выпуска в гражданский оборот и реализации через аптечный сегмент подобных случаев не зафиксировано" , — прокомментировали в компании "Фармасинтез" влияние препаратов для похудения, в том числе аналогов "Оземпика", на зрение. В "Герофарме" также добавили, что не фиксировали подобных случаев при использовании пациентами препаратов компании. Кроме того, на предприятии действует система фармаконадзора, позволяющая отслеживать нежелательные реакции. "По нашим данным, такие случаи также не зафиксированы на территории России", — сказали в компании. В "Герофарме" подчеркнули, что есть определенные индивидуальные риски в зависимости от сопутствующих заболеваний и других факторов, поэтому важно применять препарат по назначению врача и незамедлительно обращаться за медицинской помощью при внезапном ухудшении зрения. Ранее в ноябре управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) потребовало добавить в инструкции к препаратам группы GLP-1 для лечения диабета и снижения веса предупреждение о возможном повышении риска потери зрения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , здоровье, оземпик, "герофарм"