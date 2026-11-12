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Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли
Около 40 мер поддержки строительной отрасли России уже разработаны и будут согласованы до конца 2026 года, рассказал РИА Недвижимость глава Минстроя РФ Ирек... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:34+0300
2026-11-12T13:34+0300
2026-11-12T13:34+0300
бизнес
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ирек файзуллин
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КАЗАНЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Около 40 мер поддержки строительной отрасли России уже разработаны и будут согласованы до конца 2026 года, рассказал РИА Недвижимость глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС". "Задача - не потерять темпы будущих периодов и сохранять, а для этого и сегодня прорабатываются меры поддержки, в том числе в основном нефинансовые, их около 40. Они уже разработаны, они находятся на стадии согласования. И в этом году будут согласованы. Это задача срочная", - сказал министр. Он отметил, что Минстрой внес предложения по этим мерам в Центробанк, в Минэкономразвития, в Минфин и региональные органы власти. "Надо рынок поддержать, поддержать спрос для того, чтобы получить результаты будущего периода, чтобы не сложиться в 2028-2029 году", - подчеркнул Файзуллин.
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бизнес, россия, ирек файзуллин, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Ирек Файзуллин, Минфин
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли
Файзуллин: около 40 мер поддержки строительства разработаны и согласуют до конца 2026 года
КАЗАНЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Около 40 мер поддержки строительной отрасли России уже разработаны и будут согласованы до конца 2026 года, рассказал РИА Недвижимость глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС".
"Задача - не потерять темпы будущих периодов и сохранять, а для этого и сегодня прорабатываются меры поддержки, в том числе в основном нефинансовые, их около 40. Они уже разработаны, они находятся на стадии согласования. И в этом году будут согласованы. Это задача срочная", - сказал министр.
Он отметил, что Минстрой внес предложения по этим мерам в Центробанк, в Минэкономразвития, в Минфин
и региональные органы власти.
"Надо рынок поддержать, поддержать спрос для того, чтобы получить результаты будущего периода, чтобы не сложиться в 2028-2029 году", - подчеркнул Файзуллин
.