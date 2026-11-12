Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/fayzullin-875158281.html
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли
Около 40 мер поддержки строительной отрасли России уже разработаны и будут согласованы до конца 2026 года, рассказал РИА Недвижимость глава Минстроя РФ Ирек... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:34+0300
2026-11-12T13:34+0300
бизнес
россия
ирек файзуллин
минфин
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161152_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_2e195f7b3b6ac562a7c610cf2f3545e2.jpg
КАЗАНЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Около 40 мер поддержки строительной отрасли России уже разработаны и будут согласованы до конца 2026 года, рассказал РИА Недвижимость глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС". "Задача - не потерять темпы будущих периодов и сохранять, а для этого и сегодня прорабатываются меры поддержки, в том числе в основном нефинансовые, их около 40. Они уже разработаны, они находятся на стадии согласования. И в этом году будут согласованы. Это задача срочная", - сказал министр. Он отметил, что Минстрой внес предложения по этим мерам в Центробанк, в Минэкономразвития, в Минфин и региональные органы власти. "Надо рынок поддержать, поддержать спрос для того, чтобы получить результаты будущего периода, чтобы не сложиться в 2028-2029 году", - подчеркнул Файзуллин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/05/0e/848161152_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ccbf6cb96979b020c9f8a1f0afe600f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ирек файзуллин, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Ирек Файзуллин, Минфин
13:34 12.11.2026
 
Минстрой разработал около 40 мер поддержки строительной отрасли

Файзуллин: около 40 мер поддержки строительства разработаны и согласуют до конца 2026 года

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Около 40 мер поддержки строительной отрасли России уже разработаны и будут согласованы до конца 2026 года, рассказал РИА Недвижимость глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС".
"Задача - не потерять темпы будущих периодов и сохранять, а для этого и сегодня прорабатываются меры поддержки, в том числе в основном нефинансовые, их около 40. Они уже разработаны, они находятся на стадии согласования. И в этом году будут согласованы. Это задача срочная", - сказал министр.
Он отметил, что Минстрой внес предложения по этим мерам в Центробанк, в Минэкономразвития, в Минфин и региональные органы власти.
"Надо рынок поддержать, поддержать спрос для того, чтобы получить результаты будущего периода, чтобы не сложиться в 2028-2029 году", - подчеркнул Файзуллин.
 
БизнесРОССИЯИрек ФайзуллинМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала