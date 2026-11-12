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Fesco запустила новый ж/д сервис между Новороссийском и Владивостоком

Fesco запустила новый ж/д сервис между Новороссийском и Владивостоком - 12.11.2026, ПРАЙМ

Fesco запустила новый ж/д сервис между Новороссийском и Владивостоком

Транспортная группа Fesco организовала новый железнодорожный сервис между Новороссийском и Владивостоком, далее контейнеры отправятся в порты Китая, сообщает... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:07+0300

2026-11-12T15:07+0300

2026-11-12T15:07+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco организовала новый железнодорожный сервис между Новороссийском и Владивостоком, далее контейнеры отправятся в порты Китая, сообщает компания. "Транспортная группа Fesco запустила новый железнодорожный контейнерный сервис между Новороссийском и Владивостоком. Он дополнил интермодальные решения группы для перевозки грузов из южных регионов России в страны Азии через Дальний Восток", - сообщает компания. Уточняется, что первые два контейнерных поезда уже доставили 304 TEU с агропродукцией во "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП). Дальше контейнеры отправятся в порты Китая. По данным компании, перевозки по новому маршруту будут выполняться с регулярностью до двух поездов в месяц. "Сервис работает и в обратном направлении – в ближайшее время Fesco организует отправку первого регулярного поезда из ВМТП в Новороссийск с товарами народного потребления из стран Восточной и Юго-Восточной Азии", - пояснили в компании. Как заявил исполнительный директор "Феско Интегрированный Транспорт" Алексей Кравченко, новый сервис стал частью широкой интермодальной сети группы через Дальний Восток, связывающей российские регионы с Китаем, Вьетнамом, Южной Кореей и другими странами Юго-Восточной Азии. "Кроме того, сервис ориентирован и на импорт – это новое для рынка логистическое решение, позволяющее доставлять грузы из стран Азии через дальневосточные порты непосредственно в Новороссийск", - заключил Кравченко.

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бизнес, россия, китай, владивосток, азия, fesco