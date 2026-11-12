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Филиппины на саммите АСЕАН намерены уделить особое внимание ценам на нефть
Филиппины на саммите АСЕАН намерены уделить особое внимание ценам на нефть - 12.11.2026, ПРАЙМ
Филиппины на саммите АСЕАН намерены уделить особое внимание ценам на нефть
Филиппины на предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены уделить особое внимание ценам на нефть и продовольствие, а также... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:03+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Филиппины на предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены уделить особое внимание ценам на нефть и продовольствие, а также созданию новых рабочих мест и вопросам безопасности, пишет филиппинская газета Manila Bulletin со ссылкой на слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.
"Президент Маркос заявил, что в ходе 49-го саммита АСЕАН Филиппины будут настаивать на обсуждении таких вопросов, как рост цен на нефть и продовольствие, региональная безопасность, сельское хозяйство, создание рабочих мест",- пишет Manila Bulletin со ссылкой на слова лидера республики.
Президент Филиппин также подчеркнул особую роль организации в решении проблем региона. Он охарактеризовал АСЕАН как важнейшую опору для Филиппин в вопросах торговли и безопасности.
"Многие из этих проблем нам не под силу решить в одиночку, поэтому АСЕАН имеет огромное значение. Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с многочисленными кризисами - от роста цен на нефть и проблем в сфере безопасности до надвигающегося явления Эль-Ниньо - крайне важно, чтобы все государства-члены АСЕАН действовали сообща",- приводит Manila Bulletin слова Маркоса.
Филиппины председательствуют в АСЕАН в 2026 году. По данным секретариата объединения, 49-й саммит АСЕАН и сопутствующие встречи пройдут в Маниле с 14 по 17 ноября.
В рамках программы в Маниле состоится Восточноазиатский саммит (ВАС), в котором участвуют страны АСЕАН и их партнеры, в том числе Россия и США. Российскую делегацию на ВАС 17 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Мировая экономика, ФИЛИППИНЫ, США, Эль-Ниньо, Сергей Лавров, Мария Захарова, АСЕАН, МИД РФ, МИД
Филиппины на саммите АСЕАН намерены уделить особое внимание ценам на нефть
Manila Bulletin: Филиппины на саммите АСЕАН обсудят рост цен на нефть и продовольствие
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Филиппины на предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены уделить особое внимание ценам на нефть и продовольствие, а также созданию новых рабочих мест и вопросам безопасности, пишет филиппинская газета Manila Bulletin со ссылкой на слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.
"Президент Маркос заявил, что в ходе 49-го саммита АСЕАН Филиппины будут настаивать на обсуждении таких вопросов, как рост цен на нефть и продовольствие, региональная безопасность, сельское хозяйство, создание рабочих мест",- пишет Manila Bulletin со ссылкой на слова лидера республики.
Президент Филиппин также подчеркнул особую роль организации в решении проблем региона. Он охарактеризовал АСЕАН как важнейшую опору для Филиппин в вопросах торговли и безопасности.
"Многие из этих проблем нам не под силу решить в одиночку, поэтому АСЕАН имеет огромное значение. Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с многочисленными кризисами - от роста цен на нефть и проблем в сфере безопасности до надвигающегося явления Эль-Ниньо - крайне важно, чтобы все государства-члены АСЕАН действовали сообща",- приводит Manila Bulletin слова Маркоса.
Филиппины председательствуют в АСЕАН в 2026 году. По данным секретариата объединения, 49-й саммит АСЕАН и сопутствующие встречи пройдут в Маниле с 14 по 17 ноября.
В рамках программы в Маниле состоится Восточноазиатский саммит (ВАС), в котором участвуют страны АСЕАН и их партнеры, в том числе Россия и США. Российскую делегацию на ВАС 17 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.