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"Ищи дальше": Фицо дал отпор Мерцу и отказался финансировать Украину - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Ищи дальше": Фицо дал отпор Мерцу и отказался финансировать Украину
"Ищи дальше": Фицо дал отпор Мерцу и отказался финансировать Украину - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Ищи дальше": Фицо дал отпор Мерцу и отказался финансировать Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал жесткий отпор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, отказавшись поддержать инициативу Берлина по финансированию Украины,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:30+0300
2026-11-12T11:31+0300
мировая экономика
украина
роберт фицо
ес
фридрих мерц
словакия
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал жесткий отпор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, отказавшись поддержать инициативу Берлина по финансированию Украины, пишет ИноСМИ со ссылкой на YouTube-канал кипрского журналиста Алекса Христофору."Мерц ведет собственную войну — войну за Украину. Он колесит по всему миру и старается собрать деньги на проект под названием "Украина". Кроме того, он выдвинул ЕС ультиматум: не одобрит бюджет Евросоюза, если все страны-члены не раскошелятся на финансирование Украины", — приводит издание слова Христофору."Фицо отвечает Мерцу, что тот может идти куда подальше. Он назвал этот конфликт безумием, чем-то совершенно безрассудным и бессмысленным. По его словам, Словакия не хочет иметь к нему никакого отношения. Фицо также заявил, что страна не намерена смывать деньги в "золотой унитаз" зеленого гоблина", — отмечает журналист.Как напоминает издание, Фицо опубликовал выступление в соцсети X: "Господин Мерц, Германия ошиблась в вопросе массовой миграции. Она ошиблась, отказавшись от атомной энергетики, и теперь вы снова совершаете ошибку, финансируя конфликт". Кроме того, по словам Христофору, Мерц требует ускорить вступление Украины и Молдавии в Евросоюз по ускоренной процедуре. "Мерц отчаянно пытается не допустить окончания боевых действий. Он в отчаянии, потому что его время на исходе", — резюмирует автор.
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мировая экономика, украина, роберт фицо, ес, фридрих мерц, словакия, германия
Мировая экономика, УКРАИНА, Роберт Фицо, ЕС, Фридрих Мерц, СЛОВАКИЯ, ГЕРМАНИЯ
11:30 12.11.2026 (обновлено: 11:31 12.11.2026)
 
"Ищи дальше": Фицо дал отпор Мерцу и отказался финансировать Украину

Христофору: Фицо назвал конфликт на Украине безумием и отказал Мерцу в поддержке

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал жесткий отпор канцлеру Германии Фридриху Мерцу, отказавшись поддержать инициативу Берлина по финансированию Украины, пишет ИноСМИ со ссылкой на YouTube-канал кипрского журналиста Алекса Христофору.
"Мерц ведет собственную войну — войну за Украину. Он колесит по всему миру и старается собрать деньги на проект под названием "Украина". Кроме того, он выдвинул ЕС ультиматум: не одобрит бюджет Евросоюза, если все страны-члены не раскошелятся на финансирование Украины", — приводит издание слова Христофору.
"Фицо отвечает Мерцу, что тот может идти куда подальше. Он назвал этот конфликт безумием, чем-то совершенно безрассудным и бессмысленным. По его словам, Словакия не хочет иметь к нему никакого отношения. Фицо также заявил, что страна не намерена смывать деньги в "золотой унитаз" зеленого гоблина", — отмечает журналист.
Как напоминает издание, Фицо опубликовал выступление в соцсети X: "Господин Мерц, Германия ошиблась в вопросе массовой миграции. Она ошиблась, отказавшись от атомной энергетики, и теперь вы снова совершаете ошибку, финансируя конфликт". Кроме того, по словам Христофору, Мерц требует ускорить вступление Украины и Молдавии в Евросоюз по ускоренной процедуре. "Мерц отчаянно пытается не допустить окончания боевых действий. Он в отчаянии, потому что его время на исходе", — резюмирует автор.
 
Мировая экономикаУКРАИНАРоберт ФицоЕСФридрих МерцСЛОВАКИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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