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Франция определилась с кандидатом на пост главы ЕЦБ, пишет FT

Франция определилась с кандидатом на пост главы ЕЦБ, пишет FT - 12.11.2026, ПРАЙМ

Франция определилась с кандидатом на пост главы ЕЦБ, пишет FT

Франция планирует поддержать кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:43+0300

2026-11-12T12:43+0300

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ПАРИЖ, 12 ноя - ПРАЙМ. Франция планирует поддержать кандидатуру бывшего главы Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Франция дала понять, что может поддержать кандидатуру Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка на смену в следующем году Кристин Лагард", - сказано в статье. По информации источников, одобрить кандидатуры в исполнительном совете ЕЦБ планируется уже в ноябре. Кроме председателя также ведутся переговоры о кандидатурах на еще две ключевые должности в исполнительном совете. Речь идет о главном экономисте и лице, курирующем рыночные операции. На должность главного экономиста, которая освобождается в мае, рассматривают немецких кандидатов, в частности, экономиста из Принстонского университета Маркуса Бруннермайера и бывшего старшего экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Тобиаса Адриана. В ходе переговоров Париж также дал понять, что готов занять место в исполнительном совете для курирования рыночных операций. Сейчас на этой должности находится немка Изабель Шнабель, которая планирует уйти в январе в МВФ. Среди французских кандидатов обозначены бывший главный экономист ОБСЕ, экс-министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Лоранс Бун. Кроме нее, от Франции также рассматривается кандидатура вице-председателя центробанка страны Аньес Бенасси-Кере. По словам источников, которые приводит газета, назначения еще не утверждены, многое зависит от исхода переговоров между Парижем и Берлином. Кроме того, не исключено, что место главы ЕЦБ в результате займет нидерландский кандидат Клаас Кнот. Лагард покинет банк в начале февраля - ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.

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мировая экономика, франция, европа, кристин лагард, ецб, мвф