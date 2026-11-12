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Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 9%

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 9% - 12.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 9%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером ускорили рост сразу до 9%, находятся на уровне 1088 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T22:25+0300

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газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером ускорили рост сразу до 9%, находятся на уровне 1088 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 998,5 доллара (+0,1%). Ценовой минимум на данный момент составляет 988,5 доллара (-0,9%), ценовой максимум - 1091,3 доллара (+9,4%). По состоянию на 22.03 мск показатель составлял 1088 долларов (+9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 997,8 долларов за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 1005 долларов, что на 12% выше уровня сентября. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice