Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 9%
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли до 1088 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером ускорили рост сразу до 9%, находятся на уровне 1088 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 998,5 доллара (+0,1%). Ценовой минимум на данный момент составляет 988,5 доллара (-0,9%), ценовой максимум - 1091,3 доллара (+9,4%). По состоянию на 22.03 мск показатель составлял 1088 долларов (+9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 997,8 долларов за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 1005 долларов, что на 12% выше уровня сентября.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.