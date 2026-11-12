https://1prime.ru/20261112/gazprom-875153210.html

"Газпром" заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга

"Газпром" заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга

"Газпром" развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ, сообщила компания. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:33+0300

2026-11-12T12:33+0300

2026-11-12T12:33+0300

энергетика

газ

китай

газпром

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875153210.jpg?1794476001

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ, сообщила компания. "Газпром" последовательно развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ", - говорится в сообщении. В "Газпроме" подчеркнули, что самый заметный рост потребления газа ожидается в Китае, а объемы поставок российского трубопроводного газа в эту страну ежегодно увеличиваются.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, китай, газпром, россия