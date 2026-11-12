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"Газпром" заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга
"Газпром" заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга
"Газпром" развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ, сообщила компания. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:33+0300
2026-11-12T12:33+0300
2026-11-12T12:33+0300
энергетика
газ
китай
газпром
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ, сообщила компания. "Газпром" последовательно развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ", - говорится в сообщении. В "Газпроме" подчеркнули, что самый заметный рост потребления газа ожидается в Китае, а объемы поставок российского трубопроводного газа в эту страну ежегодно увеличиваются.
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газ, китай, газпром, россия
Энергетика, Газ, КИТАЙ, Газпром, РОССИЯ
"Газпром" заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга
"Газпром": на долю стран Глобального Юга к 2050 году придется 70% мирового спроса на газ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ, сообщила компания.
"Газпром" последовательно развивает сотрудничество со странами Глобального Юга, на долю которых к 2050 году придется около 70% мирового спроса на газ", - говорится в сообщении.
В "Газпроме" подчеркнули, что самый заметный рост потребления газа ожидается в Китае, а объемы поставок российского трубопроводного газа в эту страну ежегодно увеличиваются.