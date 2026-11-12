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"Газпром" оценил последствия отказа в Европе от ископаемого топлива

"Газпром" оценил последствия отказа в Европе от ископаемого топлива - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" оценил последствия отказа в Европе от ископаемого топлива

Политика отказа от ископаемого топлива в Европе доказала свою неэффективность, европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, заявил "Газпром". | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:34+0300

2026-11-12T12:34+0300

2026-11-12T12:34+0300

энергетика

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Политика отказа от ископаемого топлива в Европе доказала свою неэффективность, европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, заявил "Газпром". "В Европе политика отказа от ископаемых видов топлива доказала свою неэффективность. Так, ставка на ВИЭ, зависящие от погоды, и СПГ вместо надежных трубопроводных поставок привела к значительному росту цен на газ. Другим следствием стал исторически минимальный уровень заполненности подземных хранилищ в начале сезона отбора", - говорится в сообщении. "В результате европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, которые отражаются на экономике и энергобезопасности региона", - добавили в "Газпроме".

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