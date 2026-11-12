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Geely открывает в России дилерскую сеть для электромобилей и гибридов

Geely открывает в России дилерскую сеть для электромобилей и гибридов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Geely открывает в России дилерскую сеть для электромобилей и гибридов

Китайский автопроизводитель Geely открывает в России специализированную дилерскую сеть для электромобилей и гибридов, сообщила компания. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T19:14+0300

2026-11-12T19:14+0300

2026-11-12T19:14+0300

бизнес

технологии

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geely

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Geely открывает в России специализированную дилерскую сеть для электромобилей и гибридов, сообщила компания. "Geely объявляет о запуске в России специализированной дилерской сети, которая ориентирована на продажу и обслуживание автомобилей на новых источниках энергии (NEV) — электромобилей и гибридов", - говорится в пресс-релизе. Пилотные центры выбраны из действующей сети Geely и формируют отдельное направление дистрибуции, усиливая позиции бренда на российском рынке и задавая отраслевые стандарты работы в NEV-сегменте. Формат обусловлен ростом популярности высокотехнологичных моделей компании и призван обеспечить клиентам особый уровень знакомства с электромобилями и гибридами Geely, а также профессиональное сопровождение на всех этапах владения автомобилем. Geely переоборудует четыре дилерских центра Geely ("Автомир Ярославка" и "Фаворит Восток" в Москве, "Мэйджор Олимп" и "Экспокар Янино" в Санкт-Петербурге). Клиенты этих дилерских центров смогут пройти там длительный тест-драйв интересующей их модели продолжительностью до 24 часов. Там будут представлены электромобили Geely: кроссовер Geely EX5 и новый хетчбэк Geely EX2, выход которого на российский рынок запланирован на конец 2026 года. "Запуск специализированной дилерской сети позволит Geely укрепить имидж одного из самых высокотехнологичных автомобильных брендов на российском рынке и создать дополнительные возможности для развития направления электромобилей и гибридов", - подчеркнули в компании. Официальные продажи автомобилей Geely, относящихся к сегменту автомобилей на новых источниках энергии, стартовали в России в марте 2025 года. Первой моделью стал электрокроссовер Geely EX5. Начиная с августа 2026 года линейка EX5 насчитывает три модификации.

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