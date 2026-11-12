https://1prime.ru/20261112/gendirektor-875180500.html
Гендиректор Hugo Boss покинет свою должность в конце 2026 года
Гендиректор Hugo Boss покинет свою должность в конце 2026 года - 12.11.2026, ПРАЙМ
Гендиректор Hugo Boss покинет свою должность в конце 2026 года
Генеральный директор немецкого производителя одежды Hugo Boss Даниэль Гридер покинет свою должность в конце 2026 года, в 2027 году его сменит Дэвид Эпштейн,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:05+0300
2026-11-12T22:05+0300
2026-11-12T22:05+0300
бизнес
мировая экономика
hugo boss
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор немецкого производителя одежды Hugo Boss Даниэль Гридер покинет свою должность в конце 2026 года, в 2027 году его сменит Дэвид Эпштейн, следует из пресс-релиза компании.
"Даниэль Гридер принял решение уйти с поста генерального директора Hugo Boss и покинет компанию по собственному желанию с 31 декабря 2026 года. В связи с этим решением наблюдательный совет назначил Дэвида Эпштейна генеральным директором с 1 января 2027 года", - говорится в сообщении.
Гридер занимал должность гендиректора компании с июня 2021 года.
Дэвид Эпштейн на данный момент занимает должность директора по партнерским отношениям с брендами британского конгломерата Frasers Group. Компания в августе нарастила долю в Hugo Boss до 47,89%.
Немецкая компания Hugo Boss AG была основана в 1924 году, ей принадлежат бренды Hugo и Boss. Штат компании составляет 18 500 сотрудников.
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бизнес, мировая экономика, hugo boss
Бизнес, Мировая экономика, Hugo Boss
Гендиректор Hugo Boss покинет свою должность в конце 2026 года
Гендиректор Hugo Boss Даниэль Гридер покинет свою должность в конце 2026 года
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор немецкого производителя одежды Hugo Boss Даниэль Гридер покинет свою должность в конце 2026 года, в 2027 году его сменит Дэвид Эпштейн, следует из пресс-релиза компании.
"Даниэль Гридер принял решение уйти с поста генерального директора Hugo Boss и покинет компанию по собственному желанию с 31 декабря 2026 года. В связи с этим решением наблюдательный совет назначил Дэвида Эпштейна генеральным директором с 1 января 2027 года", - говорится в сообщении.
Гридер занимал должность гендиректора компании с июня 2021 года.
Дэвид Эпштейн на данный момент занимает должность директора по партнерским отношениям с брендами британского конгломерата Frasers Group. Компания в августе нарастила долю в Hugo Boss до 47,89%.
Немецкая компания Hugo Boss AG была основана в 1924 году, ей принадлежат бренды Hugo и Boss. Штат компании составляет 18 500 сотрудников.