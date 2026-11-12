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Банки помогли сберечь бюджету более десяти миллиардов рублей в 2026 году

Банки помогли сберечь бюджету более десяти миллиардов рублей в 2026 году - 12.11.2026, ПРАЙМ

Банки помогли сберечь бюджету более десяти миллиардов рублей в 2026 году

Банки помогли в 2026 году сберечь бюджету более 10 миллиардов рублей, на которые покушались сомнительные подрядчики, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:53+0300

2026-11-12T14:53+0300

2026-11-12T14:53+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банки помогли в 2026 году сберечь бюджету более 10 миллиардов рублей, на которые покушались сомнительные подрядчики, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. В надзорном ведомстве под председательством генпрокурора Александра Гуцана состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное вопросам борьбы с хищениями бюджетных средств в рамках реализации национальных и федеральных проектов. Как отметили в ведомстве, в качестве превентивной меры в целях снижения рисков хищений и нецелевого использования осуществляется "антилегализационный контроль путем отказов банков в совершении подозрительных операций". "Это позволило с начала года сократить в 2 раза число сомнительных подрядчиков, не допустить вывода государственных средств в теневой оборот более чем на 10 миллиардов рублей", - сказали в пресс-службе.

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финансы, россия