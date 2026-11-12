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Банан за $6,2 млн: ГЭС-2 отметит пятилетие выставкой с "Комедиантом" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Банан за $6,2 млн: ГЭС-2 отметит пятилетие выставкой с "Комедиантом"
Банан за $6,2 млн: ГЭС-2 отметит пятилетие выставкой с "Комедиантом" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Банан за $6,2 млн: ГЭС-2 отметит пятилетие выставкой с "Комедиантом"
Дом культуры "ГЭС-2" отметит свое пятилетие выставкой "Вещи, идолы, бананы". Главным хитом станет произведение, знакомое даже далеким от искусства людям, —... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:28+0300
2026-11-12T17:28+0300
южная корея
выставка
культура
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дом культуры "ГЭС-2" отметит свое пятилетие выставкой "Вещи, идолы, бананы". Главным хитом станет произведение, знакомое даже далеким от искусства людям, — "Комедиант" Маурицио Каттелана, приклеенный скотчем к стене банан. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.Срок жизни интернет-мемов короток, но банан с момента дебюта в 2019 году не теряет актуальности. За эти годы он стал эмблемой споров о том, что такое современное искусство. Концепцию работы Каттелан вынашивал около года, экспериментируя с материалами: делал модели из эпоксидной смолы и бронзы, прежде чем прийти к выводу, что банан должен быть бананом. Произведение отсылает к его работе 1999 года, когда художник приклеил скотчем к стене своего галериста Массимо Де Карло. Тот провисел несколько часов и чуть не лишился жизни из-за отеков и недостатка кислорода.Первые бананы были куплены в обычном магазине примерно по 30 центов за штуку, а через несколько дней три оригинала продали на ярмарке Art Basel в Майами за 120–150 тысяч долларов. Пик славы случился в 2024 году: на аукционе Sotheby’s один из экземпляров приобрел криптопредприниматель Джастин Сан за 6,2 миллиона долларов.Покупатель получает не банан и скотч, а сертификат подлинности и 14-страничную инструкцию. В ней указано, что банан нужно крепить на высоте строго 160 см от пола и менять каждые 7–10 дней. Произведение не раз становилось объектом перформансов: в 2019 году художник Давид Датуна съел банан, назвав акцию "Голодный художник", в 2023-м это повторил студент в музее Лиум в Южной Корее, а сам Джастин Сан демонстративно съел купленный экспонат на пресс-конференции. Летом этого года банан похитили из филиала Центра Помпиду в Меце.На выставке "Комедиант" будет взаимодействовать с пространством "ГЭС-2" и другими 50 экспонатами разных эпох, включая палеолитическую пластику и средневековых Будд. С 1 декабря для посещения больше не требуется онлайн-регистрация, а вход на выставку — первый кураторский проект Франческо Бонами в качестве художественного руководителя институции — будет бесплатным. С 4 по 6 декабря по случаю пятилетия запланированы концерт-марафон "Эрик Сати. Vexations", мастер-классы, публичные встречи, лекции, медиаторские туры и театральные постановки.
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южная корея, выставка, культура
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, выставка, культура
17:28 12.11.2026
 
Банан за $6,2 млн: ГЭС-2 отметит пятилетие выставкой с "Комедиантом"

Тот самый банан за 6,2 миллиона долларов привезут в Москву: ГЭС-2 покажет "Комедианта"

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПроизведение итальянского художника Маурицио Каттелана "Комик" (Comedian)
Произведение итальянского художника Маурицио Каттелана Комик (Comedian) - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дом культуры "ГЭС-2" отметит свое пятилетие выставкой "Вещи, идолы, бананы". Главным хитом станет произведение, знакомое даже далеким от искусства людям, — "Комедиант" Маурицио Каттелана, приклеенный скотчем к стене банан. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.
Срок жизни интернет-мемов короток, но банан с момента дебюта в 2019 году не теряет актуальности. За эти годы он стал эмблемой споров о том, что такое современное искусство. Концепцию работы Каттелан вынашивал около года, экспериментируя с материалами: делал модели из эпоксидной смолы и бронзы, прежде чем прийти к выводу, что банан должен быть бананом. Произведение отсылает к его работе 1999 года, когда художник приклеил скотчем к стене своего галериста Массимо Де Карло. Тот провисел несколько часов и чуть не лишился жизни из-за отеков и недостатка кислорода.
Первые бананы были куплены в обычном магазине примерно по 30 центов за штуку, а через несколько дней три оригинала продали на ярмарке Art Basel в Майами за 120–150 тысяч долларов. Пик славы случился в 2024 году: на аукционе Sotheby’s один из экземпляров приобрел криптопредприниматель Джастин Сан за 6,2 миллиона долларов.
Покупатель получает не банан и скотч, а сертификат подлинности и 14-страничную инструкцию. В ней указано, что банан нужно крепить на высоте строго 160 см от пола и менять каждые 7–10 дней. Произведение не раз становилось объектом перформансов: в 2019 году художник Давид Датуна съел банан, назвав акцию "Голодный художник", в 2023-м это повторил студент в музее Лиум в Южной Корее, а сам Джастин Сан демонстративно съел купленный экспонат на пресс-конференции. Летом этого года банан похитили из филиала Центра Помпиду в Меце.
На выставке "Комедиант" будет взаимодействовать с пространством "ГЭС-2" и другими 50 экспонатами разных эпох, включая палеолитическую пластику и средневековых Будд. С 1 декабря для посещения больше не требуется онлайн-регистрация, а вход на выставку — первый кураторский проект Франческо Бонами в качестве художественного руководителя институции — будет бесплатным. С 4 по 6 декабря по случаю пятилетия запланированы концерт-марафон "Эрик Сати. Vexations", мастер-классы, публичные встречи, лекции, медиаторские туры и театральные постановки.
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯвыставкакультура
 
 
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