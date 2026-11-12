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Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными
Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными - 12.11.2026, ПРАЙМ
Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными
Россия считает, что каждая страна должна самостоятельно выбрать, каким путем осуществить энергопереход, идеи форсированного энергоперехода некорректны, заявил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:21+0300
2026-11-12T20:21+0300
россия
анталья
москва
турция
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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия считает, что каждая страна должна самостоятельно выбрать, каким путем осуществить энергопереход, идеи форсированного энергоперехода некорректны, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин. По его словам, Россия придерживается принципа, что энергопереход должен быть сбалансирован, "обеспечивать и энергобезопасность, и в то же время снижать нагрузку на климат". "Мы придерживаемся цели устойчивого развития ООН, Россия взяла на себя обязательства по достижению климатической нейтральности до 2060 года. Но мы исходим из логики того, что принципы и подходы к энергопереходу каждая страна должна определять для себя самостоятельно, исходя из собственных социальных, экономических, климатических особенностей", - заявил глава РЭА на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье. Кулапин отметил, что Москва поддерживает эту "благую цель". "При этом, с нашей точки зрения, могут применяться любые технологии для этих целей, главное, чтобы они не наносили вред климату… Потому что когда говорят о каком-то ускоренном, форсированном энергопереходе, особенно если такого рода обязательства заставляют принимать развивающиеся страны в угоду достаточно дорогим игрушкам, то странам приходится сокращать свои социальные программы, образовательные программы, медицинские", - отметил Кулапин. По его словам, в России такой подход считают не совсем верным, не совсем корректным. Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье, в ходе саммита 11-12 ноября ожидается участие лидеров более 100 государств. Обсуждения на форуме сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
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россия, анталья, москва, турция, оон
РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, ТУРЦИЯ, ООН
20:21 12.11.2026
 
Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными

Глава РЭА Минэнерго Кулапин: идеи форсированного энергоперехода некорректны

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АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия считает, что каждая страна должна самостоятельно выбрать, каким путем осуществить энергопереход, идеи форсированного энергоперехода некорректны, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.
По его словам, Россия придерживается принципа, что энергопереход должен быть сбалансирован, "обеспечивать и энергобезопасность, и в то же время снижать нагрузку на климат".
"Мы придерживаемся цели устойчивого развития ООН, Россия взяла на себя обязательства по достижению климатической нейтральности до 2060 года. Но мы исходим из логики того, что принципы и подходы к энергопереходу каждая страна должна определять для себя самостоятельно, исходя из собственных социальных, экономических, климатических особенностей", - заявил глава РЭА на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье.
Кулапин отметил, что Москва поддерживает эту "благую цель".
"При этом, с нашей точки зрения, могут применяться любые технологии для этих целей, главное, чтобы они не наносили вред климату… Потому что когда говорят о каком-то ускоренном, форсированном энергопереходе, особенно если такого рода обязательства заставляют принимать развивающиеся страны в угоду достаточно дорогим игрушкам, то странам приходится сокращать свои социальные программы, образовательные программы, медицинские", - отметил Кулапин.
По его словам, в России такой подход считают не совсем верным, не совсем корректным.
Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье, в ходе саммита 11-12 ноября ожидается участие лидеров более 100 государств. Обсуждения на форуме сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
 
РОССИЯАнтальяМОСКВАТУРЦИЯООН
 
 
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