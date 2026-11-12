https://1prime.ru/20261112/glava-875177720.html

Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными

Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными - 12.11.2026, ПРАЙМ

Глава РЭА назвал идеи форсированного энергоперехода некорректными

Россия считает, что каждая страна должна самостоятельно выбрать, каким путем осуществить энергопереход, идеи форсированного энергоперехода некорректны, заявил... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:21+0300

2026-11-12T20:21+0300

2026-11-12T20:21+0300

россия

анталья

москва

турция

оон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875177720.jpg?1794504101

АНТАЛЬЯ, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия считает, что каждая страна должна самостоятельно выбрать, каким путем осуществить энергопереход, идеи форсированного энергоперехода некорректны, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин. По его словам, Россия придерживается принципа, что энергопереход должен быть сбалансирован, "обеспечивать и энергобезопасность, и в то же время снижать нагрузку на климат". "Мы придерживаемся цели устойчивого развития ООН, Россия взяла на себя обязательства по достижению климатической нейтральности до 2060 года. Но мы исходим из логики того, что принципы и подходы к энергопереходу каждая страна должна определять для себя самостоятельно, исходя из собственных социальных, экономических, климатических особенностей", - заявил глава РЭА на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье. Кулапин отметил, что Москва поддерживает эту "благую цель". "При этом, с нашей точки зрения, могут применяться любые технологии для этих целей, главное, чтобы они не наносили вред климату… Потому что когда говорят о каком-то ускоренном, форсированном энергопереходе, особенно если такого рода обязательства заставляют принимать развивающиеся страны в угоду достаточно дорогим игрушкам, то странам приходится сокращать свои социальные программы, образовательные программы, медицинские", - отметил Кулапин. По его словам, в России такой подход считают не совсем верным, не совсем корректным. Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье, в ходе саммита 11-12 ноября ожидается участие лидеров более 100 государств. Обсуждения на форуме сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.

анталья

москва

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, анталья, москва, турция, оон