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Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум"
Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум"
Глава VK Владимир Кириенко предложил создать новый раздел на платформе "Сферум", который будет посвящен спорту. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T21:44+0300
2026-11-12T21:44+0300
технологии
бизнес
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875180039.jpg?1794509042
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава VK Владимир Кириенко предложил создать новый раздел на платформе "Сферум", который будет посвящен спорту. "Мы предлагаем опираться на уже созданную лидирующую платформу "Сферум". В рамках вашего поручения создана платформа школьного образования, которая сегодня объединяет более 20 миллионов школьников и учителей. Мы предлагаем создать отдельный раздел "Спорт", - сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин. Как отметил Кириенко, новый раздел позволит школьникам обсуждать интересующие события, участвовать в отдельных школьных и молодежных лигах. Он уточнил, что молодой спортсмен сможет поделиться своими достижениями и получить поддержку от сверстников и друзей. По словам главы соцсети, для молодой аудитории очень важно получение цифровых наград. "Поэтому мы предлагаем…, что в случае успешной сдачи ГТО и других достижений в спорте человек может увидеть это сразу же у себя в мобильном устройстве, поделиться, мотивировать", - прокомментировал гендиректор. Кроме того, он уточнил, что компания верит в то, что молодежи нужно показывать правильные ориентиры. По его словам, известные спортсмены, тренеры, члены сборной России могут в режиме онлайн поделиться своим опытом. "Путь, который они пришли от первой тренировки до выступления на крупнейших чемпионатах под флагом нашей Родины. И это будет способствовать мотивации школьников приходить в спорт, интенсивнее тренироваться", - заключил Кириенко.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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технологии, бизнес, владимир путин
Технологии, Бизнес, Владимир Путин
21:44 12.11.2026
 
Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум"

Кириенко предложил создать новый раздел на платформе "Сферум", посвященный спорту

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава VK Владимир Кириенко предложил создать новый раздел на платформе "Сферум", который будет посвящен спорту.
"Мы предлагаем опираться на уже созданную лидирующую платформу "Сферум". В рамках вашего поручения создана платформа школьного образования, которая сегодня объединяет более 20 миллионов школьников и учителей. Мы предлагаем создать отдельный раздел "Спорт", - сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин.
Как отметил Кириенко, новый раздел позволит школьникам обсуждать интересующие события, участвовать в отдельных школьных и молодежных лигах.
Он уточнил, что молодой спортсмен сможет поделиться своими достижениями и получить поддержку от сверстников и друзей. По словам главы соцсети, для молодой аудитории очень важно получение цифровых наград.
"Поэтому мы предлагаем…, что в случае успешной сдачи ГТО и других достижений в спорте человек может увидеть это сразу же у себя в мобильном устройстве, поделиться, мотивировать", - прокомментировал гендиректор.
Кроме того, он уточнил, что компания верит в то, что молодежи нужно показывать правильные ориентиры. По его словам, известные спортсмены, тренеры, члены сборной России могут в режиме онлайн поделиться своим опытом.
"Путь, который они пришли от первой тренировки до выступления на крупнейших чемпионатах под флагом нашей Родины. И это будет способствовать мотивации школьников приходить в спорт, интенсивнее тренироваться", - заключил Кириенко.
 
ТехнологииБизнесВладимир Путин
 
 
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