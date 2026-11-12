https://1prime.ru/20261112/glava-875180039.html

Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум"

Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Глава VK предложил создать новый раздел на платформе "Сферум"

Глава VK Владимир Кириенко предложил создать новый раздел на платформе "Сферум", который будет посвящен спорту. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:44+0300

2026-11-12T21:44+0300

2026-11-12T21:44+0300

технологии

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава VK Владимир Кириенко предложил создать новый раздел на платформе "Сферум", который будет посвящен спорту. "Мы предлагаем опираться на уже созданную лидирующую платформу "Сферум". В рамках вашего поручения создана платформа школьного образования, которая сегодня объединяет более 20 миллионов школьников и учителей. Мы предлагаем создать отдельный раздел "Спорт", - сказал он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое в четверг провел президент России Владимир Путин. Как отметил Кириенко, новый раздел позволит школьникам обсуждать интересующие события, участвовать в отдельных школьных и молодежных лигах. Он уточнил, что молодой спортсмен сможет поделиться своими достижениями и получить поддержку от сверстников и друзей. По словам главы соцсети, для молодой аудитории очень важно получение цифровых наград. "Поэтому мы предлагаем…, что в случае успешной сдачи ГТО и других достижений в спорте человек может увидеть это сразу же у себя в мобильном устройстве, поделиться, мотивировать", - прокомментировал гендиректор. Кроме того, он уточнил, что компания верит в то, что молодежи нужно показывать правильные ориентиры. По его словам, известные спортсмены, тренеры, члены сборной России могут в режиме онлайн поделиться своим опытом. "Путь, который они пришли от первой тренировки до выступления на крупнейших чемпионатах под флагом нашей Родины. И это будет способствовать мотивации школьников приходить в спорт, интенсивнее тренироваться", - заключил Кириенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, владимир путин