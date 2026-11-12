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GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов - 12.11.2026, ПРАЙМ
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GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов
GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов - 12.11.2026, ПРАЙМ
GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов
Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов безопасности у российских сайтов, рассказали в "Руцентре". | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:47+0300
2026-11-12T11:55+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов безопасности у российских сайтов, рассказали в "Руцентре". "В ноябре "Руцентр" получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв", - говорится в сообщении. В "Руцентре" пояснили, что под риски попадают те компании, которые включены в санкционные списки ЕС и США. При этом отсутствие компании в санкционных списках не гарантирует сохранность сертификата. SSL‑сертификат (Secure Sockets Layer) - это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта и позволяет устанавливать зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером. TLS (Transport Layer Security) - это уже самостоятельный протокол, который пришел на смену SSL. Отмечается, что с момента первой волны в июле было отозвано около 11 тысяч SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тысячи российских компаний. Отмечается, что крупнейшие волны отзывов пришлись на сертификаты удостоверяющих центров GlobalSign и Harica: всего было отозвано 4 830 сертификатов GlobalSign, 3 456 - греческих Harica, 930 - итальянских Actalis и других зарубежных удостоверяющих центров. "Руцентр" и "Технический центр Интернет" (ТЦИ) рекомендуют российским компаниям провести полный аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем в компании советуют рассмотреть замену адресов, чтобы по названию нельзя было понять наполнение, а также выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.
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192
40
192
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4.7
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40
192
40
бизнес, сша, ес
Бизнес, США, ЕС
11:47 12.11.2026 (обновлено: 11:55 12.11.2026)
 
GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

"Руцентр": GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует новую волну отзыва сертификатов безопасности у российских сайтов, рассказали в "Руцентре".
"В ноябре "Руцентр" получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв", - говорится в сообщении.
В "Руцентре" пояснили, что под риски попадают те компании, которые включены в санкционные списки ЕС и США. При этом отсутствие компании в санкционных списках не гарантирует сохранность сертификата.
SSL‑сертификат (Secure Sockets Layer) - это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта и позволяет устанавливать зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером. TLS (Transport Layer Security) - это уже самостоятельный протокол, который пришел на смену SSL.
Отмечается, что с момента первой волны в июле было отозвано около 11 тысяч SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тысячи российских компаний.
Отмечается, что крупнейшие волны отзывов пришлись на сертификаты удостоверяющих центров GlobalSign и Harica: всего было отозвано 4 830 сертификатов GlobalSign, 3 456 - греческих Harica, 930 - итальянских Actalis и других зарубежных удостоверяющих центров.
"Руцентр" и "Технический центр Интернет" (ТЦИ) рекомендуют российским компаниям провести полный аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем в компании советуют рассмотреть замену адресов, чтобы по названию нельзя было понять наполнение, а также выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.
 
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