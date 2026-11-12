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Госдума приняла к сведению основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума приняла к сведению основные направления ДКП на 2027-2029 годы - 12.11.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла к сведению основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума приняла к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:27+0300
2026-11-12T15:27+0300
2026-11-12T15:27+0300
финансы
россия
ближний восток
эльвира набиуллина
банк россии
госдума
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. "Этот документ показывает, как Банк России намерен обеспечить защиту рубля, ценовую стабильность, то, что на него возложено законом. Обстоятельства, в которых мы решаем эту задачу, остаются сложными, но это не делает ее менее важной для благосостояния наших граждан и устойчивого роста экономики", - заявила на заседании Госдумы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В основных направлениях Банк России представил базовый и три альтернативных прогнозных сценария. Политика ЦБ при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. А набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей финансовых рынков. Базовый сценарий исходит из того, что российская и мировая экономики продолжат развиваться в рамках текущих трендов, а рост мировых цен на нефть в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке будет носить временный характер. В этом сценарии, который Банк России оценивает как наиболее вероятный, средняя ключевая ставка в 2027 году сложится в диапазоне 12,5-13,5% годовых. В 2028 году ожидается снижение ключевой ставки до 9-10%, а в 2029 - до 7,5-8,5% годовых. Инфляция в этот трехлетний период будет находится на уровне 4%, а средняя цена нефти снизится с 72 долларов за баррель в текущем году до 55 долларов в 2027 году, а затем до 50 долларов - в 2028-2029 годах. Проинфляционный сценарий предполагает более высокий спрос при более низком предложении, чем в базовом сценарии, дезинфляционный – более высокое предложение, а рисковый – одновременно более низкие спрос и предложение, где проинфляционные факторы со стороны предложения преобладают. В части внешних условий в дезинфляционном сценарии, как и в базовом, предполагается сохранение складывающихся тенденций в мировой экономике и санкционного давления в относительно неизменном виде. Тогда как рисковый и проинфляционный сценарии учитывают возможное усиление санкционных ограничений и ухудшение внешних условий, более выраженные в рисковом сценарии. Дезинфляционный сценарий предусматривает снижение средней ключевой ставки с 10-12% годовых в 2027 году до 7,5-8,5% в 2028 году и сохранение этого уровня в 2029 году. Проинфляционный сценарий предполагает, что ставка в 2027 году составит 14-16% годовых, в 2028 году - 11,5-12,5%, в 2029 году - 8,5-9,5%; рисковый – 19-21%, 14-16% и 9,5-10,5% соответственно.
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финансы, россия, ближний восток, эльвира набиуллина, банк россии, госдума
Финансы, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Эльвира Набиуллина, Банк России, Госдума
Госдума приняла к сведению основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума приняла к сведению основные направления ДКП на 2027-2029 годы
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
"Этот документ показывает, как Банк России
намерен обеспечить защиту рубля, ценовую стабильность, то, что на него возложено законом. Обстоятельства, в которых мы решаем эту задачу, остаются сложными, но это не делает ее менее важной для благосостояния наших граждан и устойчивого роста экономики", - заявила на заседании Госдумы
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
.
В основных направлениях Банк России представил базовый и три альтернативных прогнозных сценария. Политика ЦБ при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. А набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей финансовых рынков.
Базовый сценарий исходит из того, что российская и мировая экономики продолжат развиваться в рамках текущих трендов, а рост мировых цен на нефть в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
будет носить временный характер.
В этом сценарии, который Банк России оценивает как наиболее вероятный, средняя ключевая ставка в 2027 году сложится в диапазоне 12,5-13,5% годовых. В 2028 году ожидается снижение ключевой ставки до 9-10%, а в 2029 - до 7,5-8,5% годовых.
Инфляция в этот трехлетний период будет находится на уровне 4%, а средняя цена нефти снизится с 72 долларов за баррель в текущем году до 55 долларов в 2027 году, а затем до 50 долларов - в 2028-2029 годах.
Проинфляционный сценарий предполагает более высокий спрос при более низком предложении, чем в базовом сценарии, дезинфляционный – более высокое предложение, а рисковый – одновременно более низкие спрос и предложение, где проинфляционные факторы со стороны предложения преобладают.
В части внешних условий в дезинфляционном сценарии, как и в базовом, предполагается сохранение складывающихся тенденций в мировой экономике и санкционного давления в относительно неизменном виде. Тогда как рисковый и проинфляционный сценарии учитывают возможное усиление санкционных ограничений и ухудшение внешних условий, более выраженные в рисковом сценарии.
Дезинфляционный сценарий предусматривает снижение средней ключевой ставки с 10-12% годовых в 2027 году до 7,5-8,5% в 2028 году и сохранение этого уровня в 2029 году. Проинфляционный сценарий предполагает, что ставка в 2027 году составит 14-16% годовых, в 2028 году - 11,5-12,5%, в 2029 году - 8,5-9,5%; рисковый – 19-21%, 14-16% и 9,5-10,5% соответственно.