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Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы - 12.11.2026, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума в четверг рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:24+0300
2026-11-12T00:24+0300
финансы
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
госдума
банк россии
центральные банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875136774.jpg?1794432287
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представит председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. В основных направлениях Банк России представил базовый и три альтернативных прогнозных сценария. Политика ЦБ при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. А набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей финансовых рынков. Профильные думские комитеты (по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике) в начале недели рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на ближайшую трехлетку. В ходе обсуждения документа на заседании комитетов Набиуллина объясняла, что как бы ни складывались обстоятельства, Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно возвращая рост экономики к потенциалу и создавая условия для устойчивого экономического роста. В любом сценарии ЦБ в тесном взаимодействии с правительством "обязаны защитить макроэкономическую стабильность", подчеркивала она. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России занимает "твердую и профессиональную позицию, контролируя инфляционные процессы". Регулятор снижает ключевую ставку, когда рост цен замедляется и когда это не грозит новым инфляционным всплеском. А низкая инфляция является непременным условием стабильного экономического роста, подчеркивал депутат.
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финансы, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, госдума, банк россии, центральные банки
Финансы, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, центральные банки
00:24 12.11.2026
 
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы

Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представит председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
В основных направлениях Банк России представил базовый и три альтернативных прогнозных сценария. Политика ЦБ при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. А набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей финансовых рынков.
Профильные думские комитеты (по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике) в начале недели рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на ближайшую трехлетку.
В ходе обсуждения документа на заседании комитетов Набиуллина объясняла, что как бы ни складывались обстоятельства, Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно возвращая рост экономики к потенциалу и создавая условия для устойчивого экономического роста. В любом сценарии ЦБ в тесном взаимодействии с правительством "обязаны защитить макроэкономическую стабильность", подчеркивала она.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России занимает "твердую и профессиональную позицию, контролируя инфляционные процессы". Регулятор снижает ключевую ставку, когда рост цен замедляется и когда это не грозит новым инфляционным всплеском. А низкая инфляция является непременным условием стабильного экономического роста, подчеркивал депутат.
 
ФинансыЭльвира НабиуллинаАнатолий АксаковГосдумаБанк Россиицентральные банки
 
 
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