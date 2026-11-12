https://1prime.ru/20261112/gosduma-875136774.html
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы - 12.11.2026, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума в четверг рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:24+0300
2026-11-12T00:24+0300
2026-11-12T00:24+0300
финансы
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
госдума
банк россии
центральные банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875136774.jpg?1794432287
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представит председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
В основных направлениях Банк России представил базовый и три альтернативных прогнозных сценария. Политика ЦБ при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. А набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей финансовых рынков.
Профильные думские комитеты (по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике) в начале недели рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на ближайшую трехлетку.
В ходе обсуждения документа на заседании комитетов Набиуллина объясняла, что как бы ни складывались обстоятельства, Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно возвращая рост экономики к потенциалу и создавая условия для устойчивого экономического роста. В любом сценарии ЦБ в тесном взаимодействии с правительством "обязаны защитить макроэкономическую стабильность", подчеркивала она.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России занимает "твердую и профессиональную позицию, контролируя инфляционные процессы". Регулятор снижает ключевую ставку, когда рост цен замедляется и когда это не грозит новым инфляционным всплеском. А низкая инфляция является непременным условием стабильного экономического роста, подчеркивал депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, госдума, банк россии, центральные банки
Финансы, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, центральные банки
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы
Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представит председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
В основных направлениях Банк России представил базовый и три альтернативных прогнозных сценария. Политика ЦБ при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее устойчивое закрепление вблизи этого уровня. А набор мер и принимаемых решений будет корректироваться исходя из состояния российской экономики, динамики инфляции и основных показателей финансовых рынков.
Профильные думские комитеты (по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике) в начале недели рекомендовали Госдуме принять к сведению основные направления ДКП на ближайшую трехлетку.
В ходе обсуждения документа на заседании комитетов Набиуллина объясняла, что как бы ни складывались обстоятельства, Банк России будет стоять на страже ценовой стабильности, одновременно возвращая рост экономики к потенциалу и создавая условия для устойчивого экономического роста. В любом сценарии ЦБ в тесном взаимодействии с правительством "обязаны защитить макроэкономическую стабильность", подчеркивала она.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России занимает "твердую и профессиональную позицию, контролируя инфляционные процессы". Регулятор снижает ключевую ставку, когда рост цен замедляется и когда это не грозит новым инфляционным всплеском. А низкая инфляция является непременным условием стабильного экономического роста, подчеркивал депутат.