https://1prime.ru/20261112/gosduma-875145392.html

В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам

В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о противодействии деятельности дропперов, в случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году, сообщил вице-спикер... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:46+0300

2026-11-12T10:46+0300

2026-11-12T10:53+0300

технологии

россия

госдума

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875145392.jpg?1794470015

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о противодействии деятельности дропперов, в случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. "Вместе с коллегами внесли на рассмотрение законопроект, который должен нанести еще один удар по дропперам - людям, которые за небольшую плату продают или сдают в аренду свои банковские карты. Законопроект создает правовую основу для работы платформы "Антидроп", - написал политик в своем Telegram-канале. В соответствии с документом, Центробанк формирует единую базу рисков. "Банк России выявляет физлиц, чьи счета используются для подозрительных операций, и передает эту информацию во все банки и в Росфинмониторинг. Если банк видит подозрительные операции у клиента и получает подтверждение от ЦБ, он вводит ограничения: не более 30 000 рублей в месяц на внесение наличных и переводы от других физлиц", - отметил Журавлев. По его словам, ограничения будут действовать, даже если человек закроет старый счет и откроет новый в том же банке. "Срок - до 1 года, при повторном нарушении - 2 года", - уточнил он. Также законопроект предусматривает защиту добросовестных клиентов от ошибочного внесения в систему. Вводится обязательный досудебный порядок обжалования. Банк обязан рассмотреть документы в течение 7 рабочих дней, написал Журавлев. "В случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году. Этого времени хватит, чтобы банки доработали свои системы, а граждане получили понятный и работающий механизм защиты. Главная цель - сделать экономически бессмысленным использование подставных лиц и лишить теневой бизнес привычных каналов для вывода денег", - отметил сенатор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, госдума, росфинмониторинг