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В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам - 12.11.2026, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам
В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о противодействии деятельности дропперов, в случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году, сообщил вице-спикер... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:46+0300
2026-11-12T10:53+0300
технологии
россия
госдума
росфинмониторинг
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о противодействии деятельности дропперов, в случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. "Вместе с коллегами внесли на рассмотрение законопроект, который должен нанести еще один удар по дропперам - людям, которые за небольшую плату продают или сдают в аренду свои банковские карты. Законопроект создает правовую основу для работы платформы "Антидроп", - написал политик в своем Telegram-канале. В соответствии с документом, Центробанк формирует единую базу рисков. "Банк России выявляет физлиц, чьи счета используются для подозрительных операций, и передает эту информацию во все банки и в Росфинмониторинг. Если банк видит подозрительные операции у клиента и получает подтверждение от ЦБ, он вводит ограничения: не более 30 000 рублей в месяц на внесение наличных и переводы от других физлиц", - отметил Журавлев. По его словам, ограничения будут действовать, даже если человек закроет старый счет и откроет новый в том же банке. "Срок - до 1 года, при повторном нарушении - 2 года", - уточнил он. Также законопроект предусматривает защиту добросовестных клиентов от ошибочного внесения в систему. Вводится обязательный досудебный порядок обжалования. Банк обязан рассмотреть документы в течение 7 рабочих дней, написал Журавлев. "В случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году. Этого времени хватит, чтобы банки доработали свои системы, а граждане получили понятный и работающий механизм защиты. Главная цель - сделать экономически бессмысленным использование подставных лиц и лишить теневой бизнес привычных каналов для вывода денег", - отметил сенатор.
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технологии, россия, госдума, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Госдума, Росфинмониторинг
10:46 12.11.2026 (обновлено: 10:53 12.11.2026)
 
В Госдуму внесли законопроект о противодействии дропперам

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о противодействии деятельности дропперов

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о противодействии деятельности дропперов, в случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Вместе с коллегами внесли на рассмотрение законопроект, который должен нанести еще один удар по дропперам - людям, которые за небольшую плату продают или сдают в аренду свои банковские карты. Законопроект создает правовую основу для работы платформы "Антидроп", - написал политик в своем Telegram-канале.
В соответствии с документом, Центробанк формирует единую базу рисков. "Банк России выявляет физлиц, чьи счета используются для подозрительных операций, и передает эту информацию во все банки и в Росфинмониторинг. Если банк видит подозрительные операции у клиента и получает подтверждение от ЦБ, он вводит ограничения: не более 30 000 рублей в месяц на внесение наличных и переводы от других физлиц", - отметил Журавлев.
По его словам, ограничения будут действовать, даже если человек закроет старый счет и откроет новый в том же банке. "Срок - до 1 года, при повторном нарушении - 2 года", - уточнил он.
Также законопроект предусматривает защиту добросовестных клиентов от ошибочного внесения в систему. Вводится обязательный досудебный порядок обжалования. Банк обязан рассмотреть документы в течение 7 рабочих дней, написал Журавлев.
"В случае принятия, инициатива вступит в силу в 2028 году. Этого времени хватит, чтобы банки доработали свои системы, а граждане получили понятный и работающий механизм защиты. Главная цель - сделать экономически бессмысленным использование подставных лиц и лишить теневой бизнес привычных каналов для вывода денег", - отметил сенатор.
 
ТехнологииРОССИЯГосдумаРосфинмониторинг
 
 
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