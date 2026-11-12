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Госдума продлила полномочия депутатов Гаврилова и Макарова в НФС ЦБ

Госдума продлила полномочия депутатов Гаврилова и Макарова в НФС ЦБ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Госдума продлила полномочия депутатов Гаврилова и Макарова в НФС ЦБ

Госдума приняла постановление о своих представителях в Национальном финансовом совете (НФС) Банка России, которое продлевает полномочия депутатов Сергея... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:37+0300

2026-11-12T12:37+0300

2026-11-12T12:50+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла постановление о своих представителях в Национальном финансовом совете (НФС) Банка России, которое продлевает полномочия депутатов Сергея Гаврилова и Андрея Макарова в этом органе.В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России.От Госдумы восьмого созыва в состав НФС входили председатели комитетов: по финансовому рынку – Анатолий Аксаков, по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов, по бюджету и налогам – Андрей Макаров.Постановление, принятое в среду Госдумой девятого созыва, предусматривает направление в НФС пока лишь двух представителей - Гаврилова и Макарова. По третьей кандидатуре пока идут консультации. "Что касается третьей кандидатуры, постараемся определится по этому вопросу уже на следующей неделе", - сообщил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Гаврилов, Макаров и Аксаков проинформировали думскую комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и мандатным вопросам об отсутствии конфликта интересов в случае осуществления ими полномочий представителей Госдумы в НФС.

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финансы, банки, андрей макаров, анатолий аксаков, госдума, банк россии, совет федерации