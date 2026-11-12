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В Госдуме рассказали, кому перечислят январские выплаты досрочно
В Госдуме рассказали, кому перечислят январские выплаты досрочно - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, кому перечислят январские выплаты досрочно
Россиянам, кто получает зарплаты, пенсии и социальные выплаты с 1 по 10 число месяца, все полагающиеся за январь 2027 года выплаты перечислят не позднее 30... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:49+0300
2026-11-12T12:49+0300
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госдума
общество
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, кто получает зарплаты, пенсии и социальные выплаты с 1 по 10 число месяца, все полагающиеся за январь 2027 года выплаты перечислят не позднее 30 декабря текущего года, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб."Для тех россиян, кто получает зарплаты, пенсии, социальные выплаты в первых: с 1 по 10 числах месяца, все полагающиеся за январь 2027 года выплаты будут перечислены не позднее 30 декабря - последнего рабочего дня этого года", - сказала Бессараб.
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госдума, общество , россия
Госдума, Общество , РОССИЯ
В Госдуме рассказали, кому перечислят январские выплаты досрочно
Депутат Бессараб рассказала, кому перечислят январские выплаты досрочно
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россиянам, кто получает зарплаты, пенсии и социальные выплаты с 1 по 10 число месяца, все полагающиеся за январь 2027 года выплаты перечислят не позднее 30 декабря текущего года, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Для тех россиян, кто получает зарплаты, пенсии, социальные выплаты в первых: с 1 по 10 числах месяца, все полагающиеся за январь 2027 года выплаты будут перечислены не позднее 30 декабря - последнего рабочего дня этого года", - сказала Бессараб.