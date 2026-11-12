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ГД может определиться с третьей кандидатурой в НФС ЦБ на следующей неделе
ГД может определиться с третьей кандидатурой в НФС ЦБ на следующей неделе - 12.11.2026, ПРАЙМ
ГД может определиться с третьей кандидатурой в НФС ЦБ на следующей неделе
Госдума может определиться с третьей кандидатурой в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России на следующей неделе, сообщил председатель палаты парламента | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:58+0300
2026-11-12T12:58+0300
2026-11-12T12:59+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума может определиться с третьей кандидатурой в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России на следующей неделе, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Госдума в четверг приняла постановление о своих представителях в НФС Банка России, которое продлевает полномочия депутатов Сергея Гаврилова и Андрея Макарова в этом органе. В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России. "Что касается третьей кандидатуры, постараемся определиться по этому вопросу уже на следующей неделе. И тогда вы можете опираться на думское представительство в выработке решений, принятии" - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что Государственная Дума, избравшись и приступив к работе всего лишь 42 дня назад, одним из первоочередных вопросов поставила формирование своего представительства в Национальном финансовом совете. По словам председателя Госдумы, палата придает этому вопросу большое значение.
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финансы, банки, вячеслав володин, андрей макаров, госдума, банк россии, совет федерации
Финансы, Банки, Вячеслав Володин, Андрей Макаров, Госдума, Банк России, Совет Федерации
ГД может определиться с третьей кандидатурой в НФС ЦБ на следующей неделе
Володин: Госдума может определиться с третьей кандидатурой в НФС ЦБ на следующей неделе
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Госдума может определиться с третьей кандидатурой в Национальный финансовый совет (НФС) Банка России на следующей неделе, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в четверг приняла постановление о своих представителях в НФС Банка России, которое продлевает полномочия депутатов Сергея Гаврилова и Андрея Макарова в этом органе.
В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России.
"Что касается третьей кандидатуры, постараемся определиться по этому вопросу уже на следующей неделе. И тогда вы можете опираться на думское представительство в выработке решений, принятии" - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что Государственная Дума, избравшись и приступив к работе всего лишь 42 дня назад, одним из первоочередных вопросов поставила формирование своего представительства в Национальном финансовом совете. По словам председателя Госдумы, палата придает этому вопросу большое значение.