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В Госдуме предложили присмотреться к основателю Nvidia к работе в России

В Госдуме предложили присмотреться к основателю Nvidia к работе в России - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили присмотреться к основателю Nvidia к работе в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил российским техногигантам присмотреться к основателю Nvidia Дженсену Хуангу к работе | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:36+0300

2026-11-12T17:36+0300

2026-11-12T17:36+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил российским техногигантам присмотреться к основателю Nvidia Дженсену Хуангу к работе в России. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что главу Nvidia Дженсена Хуанга могут отстранить от должности по итогам собрания совета директоров компании. Газета также ранее написала, что женщина-предприниматель Элис Хуанг (Хуан Лэ) была в близких отношениях с главой Nvidia и при этом была источником информации для китайских правительственных структур. Глава Nvidia признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. "Я бы посоветовал российским техногигантам внимательно следить за развитием событий. Мы вкладываем огромные ресурсы в развитие собственной микроэлектроники и искусственного интеллекта, создаем исследовательские центры, выращиваем инженерные школы. А тут такого человека обидели и выгнали на мороз!" - написал Горелкин в своем канале на платформе в "Макс". По его словам, коммерческие секреты Nvidia останутся собственностью компании, но опыт, знания и управленческий талант Хуанга у него никто не отберет. "Для меня главный критерий оценки такого человека - его профессиональные результаты. Подробности личной жизни, если все происходит в рамках закона, оставлю ему самому и его семье. А вот возможность привлечь к работе в России одного из самых выдающихся технологических предпринимателей современности представляется куда более интересным предметом для обсуждения", - отметил депутат. Горелкин подчеркнул, что собеседование с ним он бы начал с вопроса о развитии отечественного ИИ. "Семейную анкету пусть заполняет по желанию", - добавил он. Парламентарий напомнил, что Хуанг основал компанию больше 30 лет назад, превратил ее в технологическую империю стоимостью триллионы долларов и фактически стал одним из архитекторов современной ИИ-революции. По мнению Горелкина, Хуанг - далеко не просто успешный управленец, он обладает уникальными знаниями о разработке передовых процессоров, организации их производства, глобальных технологических цепочках и всей индустрии искусственного интеллекта, а таких специалистов на планете можно пересчитать по пальцам, и этого человека американцы собственными руками "выбросят" на мировой рынок труда. "Пожалуй, более щедрый подарок конкурентам Nvidia трудно придумать. Представляю, как сейчас оживились охотники за головами в крупнейших технологических компаниях. Ведь можно потратить десятки миллиардов долларов на исследования и разработки, годами пытаться догнать Nvidia, переманивать по одному ее инженеров. А можно получить человека, который построил всю эту империю и прекрасно знает, как она работает - сверху донизу", - считает он. Совет директоров Nvidia 8 ноября объявил о независимом расследовании, отметив, что у него нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 9 ноября назвал утверждения о китайском шпионаже в деле главы Nvidia совершенно беспочвенными. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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россия, технологии, сша, китай, кнр, антон горелкин, nvidia, госдума, мид китая