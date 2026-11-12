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Комитет Госдумы обсудит с бизнесом внедрение ИИ на трудовом рынке
Комитет Госдумы обсудит с бизнесом внедрение ИИ на трудовом рынке - 12.11.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы обсудит с бизнесом внедрение ИИ на трудовом рынке
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ноябре обсудит с представителями бизнеса внедрение и влияние искусственного интеллекта (ИИ) на | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:30+0300
2026-11-12T18:30+0300
2026-11-12T18:30+0300
технологии
финансы
москва
госдума
лдпр
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ноябре обсудит с представителями бизнеса внедрение и влияние искусственного интеллекта (ИИ) на трудовом рынке, сообщила глава комитета Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Мы проведем 30 ноября круглый стол по этой теме (ИИ на трудовом рынке - ред.), пригласим всех интересантов по этому направлению. Пригласим бизнес - поговорим, как они сегодня внедряют, как это влияет на их штатное расписание, на трудовые отношения", - сказала Кавшар на пресс-конференции в Москве. Депутат отметила, что практика в этом вопросе пока не наработана. "Но вместе с тем нужно смотреть вперед, быть визионером, действительно прогнозировать, чтобы не попасть в ловушку, если завтра случится какая-то проблема", - добавила Кавшар.
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технологии, финансы, москва, госдума, лдпр
Технологии, Финансы, МОСКВА, Госдума, ЛДПР
Комитет Госдумы обсудит с бизнесом внедрение ИИ на трудовом рынке
Комитет ГД по труду обсудит с бизнесом внедрение и влияние ИИ на трудовом рынке
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ноябре обсудит с представителями бизнеса внедрение и влияние искусственного интеллекта (ИИ) на трудовом рынке, сообщила глава комитета Элеонора Кавшар (ЛДПР).
"Мы проведем 30 ноября круглый стол по этой теме (ИИ на трудовом рынке - ред.), пригласим всех интересантов по этому направлению. Пригласим бизнес - поговорим, как они сегодня внедряют, как это влияет на их штатное расписание, на трудовые отношения", - сказала Кавшар на пресс-конференции в Москве
.
Депутат отметила, что практика в этом вопросе пока не наработана.
"Но вместе с тем нужно смотреть вперед, быть визионером, действительно прогнозировать, чтобы не попасть в ловушку, если завтра случится какая-то проблема", - добавила Кавшар.