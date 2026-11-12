https://1prime.ru/20261112/gosduma-875174250.html

Комитет Госдумы обсудит с бизнесом внедрение ИИ на трудовом рынке

Комитет Госдумы обсудит с бизнесом внедрение ИИ на трудовом рынке - 12.11.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы обсудит с бизнесом внедрение ИИ на трудовом рынке

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ноябре обсудит с представителями бизнеса внедрение и влияние искусственного интеллекта (ИИ) на | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:30+0300

2026-11-12T18:30+0300

2026-11-12T18:30+0300

технологии

финансы

москва

госдума

лдпр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875174250.jpg?1794497407

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ноябре обсудит с представителями бизнеса внедрение и влияние искусственного интеллекта (ИИ) на трудовом рынке, сообщила глава комитета Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Мы проведем 30 ноября круглый стол по этой теме (ИИ на трудовом рынке - ред.), пригласим всех интересантов по этому направлению. Пригласим бизнес - поговорим, как они сегодня внедряют, как это влияет на их штатное расписание, на трудовые отношения", - сказала Кавшар на пресс-конференции в Москве. Депутат отметила, что практика в этом вопросе пока не наработана. "Но вместе с тем нужно смотреть вперед, быть визионером, действительно прогнозировать, чтобы не попасть в ловушку, если завтра случится какая-то проблема", - добавила Кавшар.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, москва, госдума, лдпр