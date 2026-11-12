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Главу "Арсенала" заподозрили в хищении 104 миллионов рублей на ГОЗ

Главу "Арсенала" заподозрили в хищении 104 миллионов рублей на ГОЗ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Главу "Арсенала" заподозрили в хищении 104 миллионов рублей на ГОЗ

Суд заключил под стражу генерального директора ООО "Арсенал" Илью Клементьева, обвиняемого в хищении более 104 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:25+0300

2026-11-12T13:25+0300

2026-11-12T13:25+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – ПРАЙМ. Суд заключил под стражу генерального директора ООО "Арсенал" Илью Клементьева, обвиняемого в хищении более 104 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа на Камчатке, сообщили в Следственном комитете России. "Он похитил более 104 млн рублей… По ходатайству военного следователя судом Клементьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится на сайте ведомства. По версии следствия, в 2020 году Минобороны заключило многомиллионный контракт на развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае, а субподрядчиком привлекли ООО "Арсенал". С октября 2020 по октябрь 2021 года Клементьев заключал фиктивные договоры субподряда с подконтрольными организациями и перечислял на их счета деньги, выделенные на гособоронзаказ. Так он похитил свыше 104 миллионов рублей, считает следствие.

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промышленность, общество , камчатка, камчатский край, гособоронзаказ, россия