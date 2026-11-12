https://1prime.ru/20261112/gref-875149017.html
Греф назвал решения искусственного интеллекта рациональными и независимыми
Греф назвал решения искусственного интеллекта рациональными и независимыми - 12.11.2026, ПРАЙМ
Греф назвал решения искусственного интеллекта рациональными и независимыми
Принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально и быстро, поскольку он независим, заявил глава кредитной организации Герман Греф,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:35+0300
2026-11-12T11:35+0300
2026-11-12T11:38+0300
технологии
финансы
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875149017.jpg?1794472685
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально и быстро, поскольку он независим, заявил глава кредитной организации Герман Греф, выступая на Дне инвестора. Глава Сбербанка рассказал, что 99% решений в розничном бизнеса в банке принимаются уже искусственным интеллектом. "И на конец этого года у нас была цель 75% решений по корпоративному сектору, но мы уходим примерно на 80%", - уточнил Греф. "У нас нет такой цели во что бы то ни стало показать более высокие цифры принятия решений искусственным интеллектом. Здесь логика другая. Все-таки принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально. Это более точно, это более быстро, это меньше потерь", - уточнил он. По его словам, искусственный интеллект независим при принятии решений. "И в этом смысле это очень рационально", - добавил он. "На конец 2029 года мы видим нашу организацию полностью автономной. Но это все равно управляемая автономность", - заключил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, герман греф, сбербанк
Технологии, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Греф назвал решения искусственного интеллекта рациональными и независимыми
Греф: принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально и быстро
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально и быстро, поскольку он независим, заявил глава кредитной организации Герман Греф, выступая на Дне инвестора.
Глава Сбербанка рассказал, что 99% решений в розничном бизнеса в банке принимаются уже искусственным интеллектом. "И на конец этого года у нас была цель 75% решений по корпоративному сектору, но мы уходим примерно на 80%", - уточнил Греф.
"У нас нет такой цели во что бы то ни стало показать более высокие цифры принятия решений искусственным интеллектом. Здесь логика другая. Все-таки принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально. Это более точно, это более быстро, это меньше потерь", - уточнил он.
По его словам, искусственный интеллект независим при принятии решений. "И в этом смысле это очень рационально", - добавил он.
"На конец 2029 года мы видим нашу организацию полностью автономной. Но это все равно управляемая автономность", - заключил он.