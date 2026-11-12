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Греф назвал решения искусственного интеллекта рациональными и независимыми

Греф назвал решения искусственного интеллекта рациональными и независимыми - 12.11.2026, ПРАЙМ

Греф назвал решения искусственного интеллекта рациональными и независимыми

Принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально и быстро, поскольку он независим, заявил глава кредитной организации Герман Греф,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:35+0300

2026-11-12T11:35+0300

2026-11-12T11:38+0300

технологии

финансы

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально и быстро, поскольку он независим, заявил глава кредитной организации Герман Греф, выступая на Дне инвестора. Глава Сбербанка рассказал, что 99% решений в розничном бизнеса в банке принимаются уже искусственным интеллектом. "И на конец этого года у нас была цель 75% решений по корпоративному сектору, но мы уходим примерно на 80%", - уточнил Греф. "У нас нет такой цели во что бы то ни стало показать более высокие цифры принятия решений искусственным интеллектом. Здесь логика другая. Все-таки принятие решения искусственным интеллектом значительно более рационально. Это более точно, это более быстро, это меньше потерь", - уточнил он. По его словам, искусственный интеллект независим при принятии решений. "И в этом смысле это очень рационально", - добавил он. "На конец 2029 года мы видим нашу организацию полностью автономной. Но это все равно управляемая автономность", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, герман греф, сбербанк