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Сбербанк откажется от неприбыльных направлений бизнеса, заявил Греф

Сбербанк откажется от неприбыльных направлений бизнеса, заявил Греф - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк откажется от неприбыльных направлений бизнеса, заявил Греф

Сбербанк планирует отказаться от неприбыльных направлений бизнеса, оставит только важные стратегически направления, заявил глава банка Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:03+0300

2026-11-12T12:03+0300

2026-11-12T12:03+0300

бизнес

герман греф

сбербанк

россия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк планирует отказаться от неприбыльных направлений бизнеса, оставит только важные стратегически направления, заявил глава банка Герман Греф. "Поэтому мы будем продолжать нашу стратегию, нашу философию, отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим датируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас. Мы будем видеть в них только какую-то такую стратегическую огромную важность", - сказал он в рамках Дня инвестора. "Эту работу мы уже начали в этом году. И в последующие 2027 и 2028 годы я надеюсь, что мы сумеем навести там должный порядок с тем, чтобы все наши ожидания к 2029 году реализовать", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, герман греф, сбербанк, россия