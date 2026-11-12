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Сбербанк откажется от неприбыльных направлений бизнеса, заявил Греф
Сбербанк откажется от неприбыльных направлений бизнеса, заявил Греф - 12.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк откажется от неприбыльных направлений бизнеса, заявил Греф
Сбербанк планирует отказаться от неприбыльных направлений бизнеса, оставит только важные стратегически направления, заявил глава банка Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:03+0300
2026-11-12T12:03+0300
2026-11-12T12:03+0300
бизнес
герман греф
сбербанк
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк планирует отказаться от неприбыльных направлений бизнеса, оставит только важные стратегически направления, заявил глава банка Герман Греф. "Поэтому мы будем продолжать нашу стратегию, нашу философию, отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим датируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас. Мы будем видеть в них только какую-то такую стратегическую огромную важность", - сказал он в рамках Дня инвестора. "Эту работу мы уже начали в этом году. И в последующие 2027 и 2028 годы я надеюсь, что мы сумеем навести там должный порядок с тем, чтобы все наши ожидания к 2029 году реализовать", - подытожил он.
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бизнес, герман греф, сбербанк, россия
Бизнес, Герман Греф, Сбербанк, РОССИЯ
Сбербанк откажется от неприбыльных направлений бизнеса, заявил Греф
Греф: Сбербанк планирует отказаться от неприбыльных направлений бизнеса
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк планирует отказаться от неприбыльных направлений бизнеса, оставит только важные стратегически направления, заявил глава банка Герман Греф.
"Поэтому мы будем продолжать нашу стратегию, нашу философию, отказываться от тех направлений бизнеса, которые не генерят в среднесрочной перспективе прибыльности, и оставим датируемыми только те направления, которые являются стратегическими для нас. Мы будем видеть в них только какую-то такую стратегическую огромную важность", - сказал он в рамках Дня инвестора.
"Эту работу мы уже начали в этом году. И в последующие 2027 и 2028 годы я надеюсь, что мы сумеем навести там должный порядок с тем, чтобы все наши ожидания к 2029 году реализовать", - подытожил он.