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Греф заявил, что 2027 год будет нелегким для банков - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Греф заявил, что 2027 год будет нелегким для банков
Греф заявил, что 2027 год будет нелегким для банков - 12.11.2026, ПРАЙМ
Греф заявил, что 2027 год будет нелегким для банков
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что 2027 год будет не самым легким периодом для российских банков в текущей макроэкономической ситуации, ожидает улучшения... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:21+0300
2026-11-12T12:23+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875152047.jpg?1794475425
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что 2027 год будет не самым легким периодом для российских банков в текущей макроэкономической ситуации, ожидает улучшения к 2029 году. "И конец этого года, и следующий год, это не самый легкий период времени будет и для банков, соответственно, и для их клиентов в тех секторах, которые затронуты в такой сложной макроэкономической ситуации", - сказал он, выступая на Дне Инвестора. Он также отметил, что сейчас сложная геополитическая ситуация. "Вы видите, что ежедневно определенные отрасли несут ущерб. Может быть, он не критический, но, тем не менее, предприятия вынуждены тратить постоянные ресурсы на то, чтобы восстанавливать какие-то свои производственные мощности", - уточнил глава Сбера. По его словам, в Сбербанке видят значительное ухудшение в корпоративном секторе во второй половине текущего года. "И этот тренд будет продлен на 2027 год", - добавил Греф. "Но и наше видение, что все-таки 27-й год, скорее всего, будет таким пиковым годом. Затем, все-таки при сохранении текущих трендов и снижении ставки постепенной, к 2029 году ситуация нормализуется", - добавил Греф.
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
12:21 12.11.2026 (обновлено: 12:23 12.11.2026)
 
Греф заявил, что 2027 год будет нелегким для банков

Греф: 2027 год будет не самым легким периодом для российских банков

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что 2027 год будет не самым легким периодом для российских банков в текущей макроэкономической ситуации, ожидает улучшения к 2029 году.
"И конец этого года, и следующий год, это не самый легкий период времени будет и для банков, соответственно, и для их клиентов в тех секторах, которые затронуты в такой сложной макроэкономической ситуации", - сказал он, выступая на Дне Инвестора.
Он также отметил, что сейчас сложная геополитическая ситуация. "Вы видите, что ежедневно определенные отрасли несут ущерб. Может быть, он не критический, но, тем не менее, предприятия вынуждены тратить постоянные ресурсы на то, чтобы восстанавливать какие-то свои производственные мощности", - уточнил глава Сбера.
По его словам, в Сбербанке видят значительное ухудшение в корпоративном секторе во второй половине текущего года. "И этот тренд будет продлен на 2027 год", - добавил Греф.
"Но и наше видение, что все-таки 27-й год, скорее всего, будет таким пиковым годом. Затем, все-таки при сохранении текущих трендов и снижении ставки постепенной, к 2029 году ситуация нормализуется", - добавил Греф.
 
ФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
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