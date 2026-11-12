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Тульский губернатор предложил урегулировать продажу билетов на спорт
Тульский губернатор предложил урегулировать продажу билетов на спорт - 12.11.2026, ПРАЙМ
Тульский губернатор предложил урегулировать продажу билетов на спорт
Возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил урегулировать порядок... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:30+0300
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2026-11-12T20:30+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил урегулировать порядок оформления, продажи и возврата билетов на профессиональные спортивные соревнования для борьбы с перекупщиками, в том числе ограничить количество билетов, которые можно приобретать на одного человека.
Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. С докладом в том числе выступил и Миляев. Как отметил глава комиссии Госсовета, участились случаи перепродажи билетов по завышенным ценам на профессиональные спортивные соревнования, а мошенники создают сайты-двойники. В сфере культуры с 2019 года борются с подобными практиками путем введения правил возврата и запрета продажи билетов по цене выше номинальной, также предусмотрена административная ответственность, добавил Миляев.
"Предлагаем внести аналогичные правила для спорта и урегулировать оформление, продажу и возврат билетов и абонементов, ограничить перепродажу и установить ответственность за нарушения. Кроме того, эксперты предлагают и ограничить количество билетов, которые можно приобретать на одного человека", - сказал Миляев на заседании.
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бизнес, россия, тульская область, владимир путин, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, Тульская область, Владимир Путин, Госсовет
Тульский губернатор предложил урегулировать продажу билетов на спорт
Миляев предложил урегулировать порядок оформления, продажи и возврата билетов на спорт
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил урегулировать порядок оформления, продажи и возврата билетов на профессиональные спортивные соревнования для борьбы с перекупщиками, в том числе ограничить количество билетов, которые можно приобретать на одного человека.
Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. С докладом в том числе выступил и Миляев. Как отметил глава комиссии Госсовета, участились случаи перепродажи билетов по завышенным ценам на профессиональные спортивные соревнования, а мошенники создают сайты-двойники. В сфере культуры с 2019 года борются с подобными практиками путем введения правил возврата и запрета продажи билетов по цене выше номинальной, также предусмотрена административная ответственность, добавил Миляев.
"Предлагаем внести аналогичные правила для спорта и урегулировать оформление, продажу и возврат билетов и абонементов, ограничить перепродажу и установить ответственность за нарушения. Кроме того, эксперты предлагают и ограничить количество билетов, которые можно приобретать на одного человека", - сказал Миляев на заседании.