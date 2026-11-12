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Бывший экономист Белого дома Фурман предрек замену экономистов на ИИ

Бывший экономист Белого дома Фурман предрек замену экономистов на ИИ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Бывший экономист Белого дома Фурман предрек замену экономистов на ИИ

Бывший председатель Совета экономических советников президента США Барака Обамы Джейсон Фурман предупреждает: самый большой риск ИИ может заключаться не только... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:41+0300

2026-11-12T12:41+0300

2026-11-12T12:41+0300

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Бывший председатель Совета экономических советников президента США Барака Обамы Джейсон Фурман предупреждает: самый большой риск ИИ может заключаться не только в замене части рабочих мест, но и в том, что ИИ подрывает сам механизм, с помощью которого люди осваивают оставшиеся профессии, пишет Bloomberg.По его словам, Фурман создал платформу Econvitals с помощью "кодирования вибраторов", и система способна выполнять работу, которая раньше требовала команд экономистов, — по сути, она воссоздала большую часть аналитических возможностей 35-членной структуры, которой он когда-то руководил в Белом доме. "Если машины смогут выполнять трудоемкую аналитическую работу, которая превратила младших экономистов, юристов и банкиров в опытных специалистов, у работодателей может быть меньше причин нанимать и развивать их с самого начала", — отмечает издание.Как подчеркивает Фурман, это может подтолкнуть такие университеты, как Гарвард, где он преподает, стать более профессиональными, а студентам придется гораздо лучше работать с ИИ — и понимать, где человеческое суждение, креативность и межличностные навыки все еще важны. Разговор происходит через неделю после промежуточных выборов в США, на которых избиратели выступили против республиканцев и, в нескольких местах, против строительства новых дата-центров на базе ИИ. Фурман называет негативную реакцию на дата-центры отвлекающим фактором: если ИИ принесет экономическую отдачу, их где-то будут строить. Более серьезная задача для нового демократического большинства — ответить на общественную тревогу по поводу ИИ и доступности, не подрывая один из крупнейших источников инвестиций в экономику.

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мировая экономика, сша, барак обама, bloomberg