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Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ
Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ - 12.11.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ
Искусственному интеллекту (ИИ) пока невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:38+0300
2026-11-12T11:40+0300
технологии
россия
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875149227.jpg?1794472858
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Искусственному интеллекту (ИИ) пока невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Роль людей, как ни парадоксально, будет существенно расти. Потому что пока искусственному интеллекту невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели", - сказал он, выступая на Дне инвестора. По словам главы Сбербанка, написание кода, разработка новых продуктов - это все будет постепенно делегировано искусственному интеллекту. "Все, что касается дизрапта (от англ. disrupt - "разрушать" - процесс смены консервативного рынка - ред.), инноваций, новых бизнес-моделей, изучение нашего клиента, понимание его нужд, и предложение ему принципиально новых возможностей - это все останется за человеком. Поэтому роль и место квалифицированных людей будет все больше и больше возрастать", - добавил Греф.
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технологии, россия, герман греф, сбербанк
Технологии, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
11:38 12.11.2026 (обновлено: 11:40 12.11.2026)
 
Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ

Греф: ИИ пока невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Искусственному интеллекту (ИИ) пока невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Роль людей, как ни парадоксально, будет существенно расти. Потому что пока искусственному интеллекту невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели", - сказал он, выступая на Дне инвестора.
По словам главы Сбербанка, написание кода, разработка новых продуктов - это все будет постепенно делегировано искусственному интеллекту.
"Все, что касается дизрапта (от англ. disrupt - "разрушать" - процесс смены консервативного рынка - ред.), инноваций, новых бизнес-моделей, изучение нашего клиента, понимание его нужд, и предложение ему принципиально новых возможностей - это все останется за человеком. Поэтому роль и место квалифицированных людей будет все больше и больше возрастать", - добавил Греф.
 
ТехнологииРОССИЯГерман ГрефСбербанк
 
 
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