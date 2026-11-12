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Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ

Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ - 12.11.2026, ПРАЙМ

Греф рассказал, что пока нельзя доверить ИИ

Искусственному интеллекту (ИИ) пока невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:38+0300

2026-11-12T11:38+0300

2026-11-12T11:40+0300

технологии

россия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Искусственному интеллекту (ИИ) пока невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Роль людей, как ни парадоксально, будет существенно расти. Потому что пока искусственному интеллекту невозможно доверить переосмысление самой основы бизнес-модели", - сказал он, выступая на Дне инвестора. По словам главы Сбербанка, написание кода, разработка новых продуктов - это все будет постепенно делегировано искусственному интеллекту. "Все, что касается дизрапта (от англ. disrupt - "разрушать" - процесс смены консервативного рынка - ред.), инноваций, новых бизнес-моделей, изучение нашего клиента, понимание его нужд, и предложение ему принципиально новых возможностей - это все останется за человеком. Поэтому роль и место квалифицированных людей будет все больше и больше возрастать", - добавил Греф.

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технологии, россия, герман греф, сбербанк