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Индекс доллара поднялся выше 103 пункта
Индекс доллара поднялся выше 103 пункта - 12.11.2026, ПРАЙМ
Индекс доллара поднялся выше 103 пункта
Индекс доллара, агрегирующий его курсы к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, поднялся в среду выше отметки в 103 пункта впервые за полтора года, | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:45+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индекс доллара, агрегирующий его курсы к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, поднялся в среду выше отметки в 103 пункта впервые за полтора года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск индекс доллара увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 103,01 пункта. Значение превысило отметку в 103 пункта впервые с 10 апреля 2025 года. Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. При этом днем ранее курс евро к доллару впервые с середины мая прошлого года опустился ниже 1,11 доллара.
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Рынок, США, Доллар США, валюта, Курсы валют
Индекс доллара поднялся выше 103 пункта
Индекс доллара поднялся выше 103 пунктов впервые с 10 апреля 2025 года
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индекс доллара, агрегирующий его курсы к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, поднялся в среду выше отметки в 103 пункта впервые за полтора года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск индекс доллара увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия - до 103,01 пункта. Значение превысило отметку в 103 пункта впервые с 10 апреля 2025 года.
Индекс отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.
При этом днем ранее курс евро к доллару впервые с середины мая прошлого года опустился ниже 1,11 доллара.