https://1prime.ru/20261112/internet-875151237.html

Более 900 интернет-ресурсов в России включили в "белые списки"

Более 900 интернет-ресурсов в России включили в "белые списки" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Более 900 интернет-ресурсов в России включили в "белые списки"

Более 900 интернет-ресурсов в России уже включены в "белые списки", заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:10+0300

2026-11-12T12:10+0300

2026-11-12T12:10+0300

технологии

россия

максут шадаев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875151237.jpg?1794474647

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 900 интернет-ресурсов в России уже включены в "белые списки", заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в "белый список", - сказал он на форуме Cnews Forum-2026.

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технологии, россия, максут шадаев