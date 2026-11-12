https://1prime.ru/20261112/internet-875151237.html
Более 900 интернет-ресурсов в России включили в "белые списки"
Более 900 интернет-ресурсов в России включили в "белые списки" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Более 900 интернет-ресурсов в России включили в "белые списки"
Более 900 интернет-ресурсов в России уже включены в "белые списки", заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:10+0300
2026-11-12T12:10+0300
2026-11-12T12:10+0300
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 900 интернет-ресурсов в России уже включены в "белые списки", заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в "белый список", - сказал он на форуме Cnews Forum-2026.
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технологии, россия, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев
Более 900 интернет-ресурсов в России включили в "белые списки"
Шадаев: более 900 интернет-ресурсов в России уже включены в "белые списки"