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Появились инвесторы, заинтересованные в покупке ТРЦ "Город Лефортово"

Появились инвесторы, заинтересованные в покупке ТРЦ "Город Лефортово" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Появились инвесторы, заинтересованные в покупке ТРЦ "Город Лефортово"

Появились инвесторы, заинтересованные в покупке ТРЦ "Город Лефортово", сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:20+0300

2026-11-12T18:20+0300

2026-11-12T18:20+0300

бизнес

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Появились инвесторы, заинтересованные в покупке ТРЦ "Город Лефортово", сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. Сбербанк выставил на продажу торгово-развлекательный центр "Город Лефортово" на востоке Москвы, сообщалось ранее на сайте электронной площадки "Сбербанк-АСТ". Начальная стоимость актива составляет 8,63 миллиарда рублей. Торги должны состояться в середине декабря. "Объект обладает высокой инвестиционной привлекательностью, у него практически нет конкурентов в ВАО. В настоящее время есть инвесторы, заинтересованные в покупке и эксплуатации ТЦ", - говорится в сообщении банка. Отмечается, что ТРЦ "Город Лефортово" относится к непрофильным активам Сбербанка. Банк выполнил задачу стабилизировать актив, серьезно увеличил чистый операционный доход, подытожили в кредитной организации.

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